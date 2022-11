Bárbara de Regil está muy solicitada y aprovecha cada oportunidad de un evento para deslumbrar a todos con su tonificado cuerpo; ahora eligió un sexy vestido.

Desde que Bárbara de Regil de 35 años de edad, mostró a la prensa su nueva novela Cabo, acudió con un vestido de cadenas que no la dejaba ni sentarse cómoda.

Sumado a ello, su nueva película de zombies y ahora, su asistencia a la alfombra negra de Hombres del Año 2022, el evento de GQ.

Y aunque solo fue a hacer acto de presencia a la alfombra, Bárbara de Regil no perdió la oportunidad de estrenar cabellera y lucir el cuerpo que ha conseguido con el ejercicio.

Bárbara de Regil lo hizo una vez más, mostró el trabajado cuerpo que tiene gracias a la disciplina en el ejercicio y se lució con un sexy vestido.

La protagonista de Cabo y Rosario Tijeras, asistió al evento de GQ ayer -22 de noviembre- por la noche, en donde deslumbró con el outfit que llevó.

En el regreso de los eventos privados post Covid-19, han hecho que Bárbara de Regil se luzcan más que nunca y demuestre el cuerpo que obtuvo durante el aislamiento.

Esta ocasión, la actriz acudió con zapatillas plateadas que hacían el conjunto perfecto con su vestido asimétrico que dejaba ver -por el lateral- la silueta de su cuerpo.

Los cortes ovalados del vestido de Bárbara de Regil no solo dejaban ver su silueta, sino que estaban colocados a la altura perfecta para que luciera su abdomen, glúteo y cadera.

La misma Bárbara de Regil reconoció lo bien que se sentía con este atuendo y no dejó de subir fotografías propias a su cuenta de Instagram.

Bárbara de Regil asistió a los premios GQ organizados en la CDMX, y aunque llamó la atención en la alfombra negra por su vestido, luego ya no se le vio.

El evento de la revista consistía sí en el desfile de las estrellas, pero también en una fiesta y ceremonia de premiación, pero Bárbara de Regil solo fue a lucirse en su vestido sexy.

La actriz reconoció en una historia de Instagram, que puso sus prioridades sobre la mesa, y el quedarse a disfrutar del evento no estaba dentro de ellas.

“Mañana tengo llamado a las 8:00 am y me tengo que parar a las 6:00 am a entrenar”.

Bárbara de Regil, actriz.