Bárbara de Regil se metió tremenda quemada y ni el dolor evitó que nos compartiera foto

A Bárbara de Regil nada, nada, la detiene ni siquiera una quemadura que hasta al equipo de SDPnoticias nos dolió de solo verla.

Verás, Bárbara de Regil, quien actualmente se encuentra en la pantalla chica por la serie Lalola, informó a sus seguidores haber sufrido un accidente.

Pero no te preocupes, la actriz se encuentra bien; sin embargo, un poco incómoda y con un poco de dolor ya que sufrió una tremenda quemada.

A través de su cuenta de Instagram, donde la siguen casi 9 millones de personas, Bárbara de Regil informó haber sufrido tremenda quemadura.

“Un post honesto ¿Por qué honesto ? Pues pude omitir la quemada que me metí… pero no. Porque así es la vida y mientras tú ves estas fotos ‘bonitas’ la realidad es que me ardía un montón”

Bárbara de Regil