Bárbara de Regil tuvo un nuevo reto en actuación con Lalola, la serie que protagoniza y en la que besar y acostarse con mujeres la hizo disfrutarlo.

Por primera vez, Bárbara de Regil -de 36 años de edad- tuvo que enfrentarse no solo a un desnudo frente a la cámara, sino a besar a más de una mujer para su nuevo proyecto.

Y es que lo que sorprendió fue que la actriz e influencer fitness contó muy sorprendida, aunque dudosa, que le gustó el haber besado a mujeres y disfrutó las escenas de cama.

Bárbara de Regil se tenía muy guardado este nuevo proyecto -Lalola-, pero desde que dio a conocer el tráiler adelantó que sería una serie que sus fans disfrutarían tanto como ella.

Lalola es una serie que va para la plataforma de Vix, y que desde un inicio implicó un reto profesional para Bárbara de Regil.

Además de que la actriz contó en entrevista con prensa -como lo captado por Edén Dorantes-, que no creían en ella para hacer esta serie de comedia, se enfrentó a otros temas.

Por primera vez, Bárbara de Regil tuvo un desnudo frente a cámaras, pero no solo eso, sino que por su personaje besó y se acostó con mujeres actrices.

Aunque muchos pensarían que esto puede llegar a ser incómodo, Bárbara de Regil contó de forma sorprendida y dudosa, que no tuvo ningún problema con estas escenas y que hasta las disfrutó.

Pese a que Bárbara de Regil dijo que a una de las mujeres a las que besa es “una muy amiga”, explicó que lo disfrutó, así como también hacer las escenas de cama con ellas.

“Lalola va a ser la primera vez de muchas cosas que no he hecho en mi vida (...) toda la serie la disfruté muchísimo, me besé con mujeres, con amigas porque aparte una era muy amiga mía, lo disfruté muchísimo, de hecho más que con un hombre, me sentí muy tranquila.

Tuve escenas candentes que también disfruté mucho y eso nunca lo había hecho”.

Bárbara de Regil, actriz.