Bárbara de Regil vine tragedia tras tragedia; ahora comparte que se quemó la cara, aunque consuelo que al menos fue en Nueva York , Estados Unidos.

Luego del éxito que está mostrando tiene su serie “Lalola”, Bárbara de Regil -de 36 años de edad- se fue de viaje a Nueva York con su hermana Mika de Regil.

Sin embargo, se llevó una gran sorpresa cuando comenzó a ponerse roja de la cara y con ardor.

Lo sorprendente no solo fue lo que Bárbara de Regil está sufriendo en Nueva York, sino que parece que su familia es delicada de la piel, porque a alguien más le afectó el frío.

Bárbara de Regil anda paseando en Nueva York luego de tener varios estrenos en puerta y del éxito que ha tenido “Lalola”, pero con lo que no contaba era la tragedia que esa vacación le traería.

Desde ayer -8 de febrero- Bárbara de Regil se compartió muy feliz paseando en Nueva York con su hermana Mika de Regil de 32 años de edad, incluso hasta comieron pasta recién hecha.

Sin embargo, tal parece que las bajas temperaturas que actualmente hay en La Gran Manzana, afectaron a Bárbara de Regil de una manera en que no se imaginaba.

Sin esperarse nada y muy sorprendida por lo que le había pasado, Bárbara de Regil compartió que de repente se le puso roja la cara, además de inflamación.

La actriz compartió que tenía ardor e incluso se grabó estando en una farmacia buscando qué ponerse en la cara.

Aunque Bárbara de Regil dijo “algo me hizo reacción”, pensando a que fue alergia, luego dijo que fue el nivel de frío en Nueva York lo que le “quemó”.

Lo que resulta extraño es que al día siguiente de haberse puesto una crema y haberse tomado una medicina por si tenía alergia, contó que lo que tenía en la piel era “por el sol” de Nueva York.

La última actualización que Bárbara de Regil dio de su piel, fue que amaneció un poco menos roja, aunque aún le ardía.

“Así amaneció hoy… y no fue alergia, me quemé la cara con el sol. Me arde y está hinchada”.

Bárbara de Regil, actriz.