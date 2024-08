Bárbara de Regil anunció que se va a Estados Unidos a hacer una película en inglés. Sin embargo, dijo tener bien claro que no es Eiza González.

En un reciente encuentro con la prensa, Bárbara de Regil -de 37 años de edad- compartió que se encontraba nerviosa porque el sábado 31 de agosto le toca viajar a Texas por un nuevo proyecto.

Aunque no quiso ahondar mucho en los detalles de este, señaló que es un nuevo reto debido a que su personaje tiene bastantes apariciones y en todas habla inglés.

Pese a que reconoció haberse sentido acomplejada por mexicanas que hablan perfecto el inglés, como Eiza González, detalló que un comentario de su esposo la empoderó y se atreverá.

¿Bárbara de Regil tiene complejos? Pues sí, la actriz e influencer fitness, compartió uno de sus temores que la tiene con incertidumbre; hacer películas en inglés y ser comparada con Eiza González.

En una entrevista mostrada por Edén Dorantes, Bárbara de Regil compartió estar emocionada, pero también nerviosa por el proyecto que tiene en puerta.

La actriz protagonista de Rosario Tijeras, compartió que está próxima a viajar a Estados Unidos para grabar una película, pero no en Hollywood, sino en Texas.

Sin embargo, la actriz mostró su lado vulnerable cuando decidió compartir que el que tuviera que hablar inglés en el proyecto la tiene nerviosa, pues no son unos cuantos diálogos, sino 101 escenas.

Y es que Bárbara de Regil quiso hablar sobre esta inseguridad que tiene, señalando que lo que no desea es que la vean hablando inglés y la comparen con el acento perfecto que tiene Eiza González.

“Son 101 escenas, entonces estoy muy tensa la verdad (...) Me dio miedo, porque yo no soy Eiza González que tiene un acento perfecto”.

Pero por otra parte, reconoció que fueron palabras de aliento que su esposo Fernando Schoenwald, le dio, lo que la hizo darse cuenta que sí podía hacer el proyecto en inglés cual Eiza González.

“Fer me empoderó y me dijo ‘¿tú miedo, Bárbara de Regil? Si ya hiciste una película en ruso, como no vas a poder en inglés”.

Bárbara de Regil, actriz.