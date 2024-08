La actriz mexicana Eiza González -de 34 años de edad- abrió su corazón para revelar que su paso por Hollywood no ha sido fácil.

Cabe mencionar que Eiza González ingresó a Hollywood hace una década atrás, su primera película en el país extranjero fue “From Dusk till Dawn: The Series”.

Desde entonces busca oportunidades que la lleven a la cima, pero es selectiva; sobre todo cuando se trata de contar historias relacionadas con el crimen organizado.

Eiza González ha rechazado papeles ligados al crimen organizado por una poderosa razón

“Quiero que me vean como lo que soy”, cita Eiza González para Vogue México y enseguida aclara que su llegada a Hollywood no fue sencilla.

Y es que a diferencia de algunos famosos, Eiza González y su mamá no conocían a nadie dentro de Hollywood, por lo que tuvo que hacer muchos casting y trabajar duro para conseguir una oportunidad.

“(Soy) una mujer que ha trabajado por lo que tiene. Nadie me lo ha dado. Mi mamá no conocía a nadie en Hollywood, nadie sabía quién era yo. Nada se me dio. Todo lo tuve que trabajar. Tuve que dejar todo lo que yo conocía, lo que había construido por años en mi país y decir: ‘Me voy a arriesgar a ver qué pasa’” Eiza González

Eiza González (Agencia México)

La actriz de películas como “Baby Driver”, “Alita: Battle Angel”, “Fast & Furios Presents” y “Godzilla vs. Kong”, está orgullosa de lo que ha logrado en Hollywood.

No obstante, no todo es color rosa, ya que ha rechazado varios papeles ligados al crimen organizado y al narcotráfico por una poderosa razón.

La mexicana no quiere representar de una forma negativa a México.

“No sabes cuántos personajes de narcotráfico, asesinos o cárteles me llegan. No voy a tomar ninguno porque yo no quiero representar a mi país de ninguna manera negativa. Para mí, México lo es todo” Eiza González

En Hollywood no todo es mágico ni para Eiza González ¿por ser latina?

Cada proyecto que Eiza González realiza en Hollywood la hace sentir feliz y orgullosa; sin embargo, no todo es color rosa.

Y es que Eiza González, hasta la fecha, no puede darse el lujo de elegir sus papeles, ya que aún acude a castings y espera llamadas de productores.

“No tengo el privilegio de poder elegir mis proyectos. Aún con los años que llevo en esta carrera, estoy a la espera de que alguien levante el teléfono y me llame en relación a los proyectos que voy a tener” Eiza González

De acuerdo con la actriz, la falta de oportunidad en el país extranjero se debe a que es latina , pues es un tema de porcentaje.

“Tengo una desventaja por ser latina. No hay suficientes proyectos aún. Es algo de porcentaje” Eiza González

Ser latina no le apena a Eiza González, por el contrario, se siente orgullosa de sus raíces pese a que recientemente reprobó que en su país la critiquen constantemente.

Especialmente, según dijo Eiza González, por su vida privada.

“Soy la misma Eiza que fue al CEA (Centro de Educación Artística de Televisa). No siento que mi energía haya cambiado. Simplemente he crecido y he aprendido a navegar mis emociones. Soy muy disciplinada y trabajadora. Me encanta desafiarme a mí misma, demostrarme cosas que no pensé que podía. Soy muy huevuda. Soy de Sonora. Soy norteña” Eiza González