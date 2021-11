Barbara de Regil revela cómo se envenenó su perrita Nala

Barbara de Regil reveló cómo se envenenó su perrita Nala; “Vinieron a fumigar”, contó.

La tarde de este sábado, Bárbara de Regil compartió con sus seguidores, que su perrita de nombre Nala murió, luego de haber comido veneno que encontró en su jardín.

Este martes, más tranquila, la influencer contó a sus seguidores cómo es que su cachorra ingirió veneno, tras la imprudencia de los empleados que fumigaron su casa.

Bárbara de Regil narra cómo murió su perrita

Bárbara de Regil relató la muerte de su pequeña Nala y explicó que lo hacía para prevenir a sus fans, de acontecimientos similares.

Bárbara de Regil (@barbaraderegil / Instagram)

“Les quiero contar mi experiencia, solo para prevenir en ustedes, porque pues me importan los perritos o si tienen bebés en su casa”, dijo como preámbulo.

“Vinieron a fumigar, cuando vinieron estos chavos, yo bajé y les pregunté si traían el (…) para fumigar que es pet friendly, que no le hace daño a los perritos, les dije ‘no vayan a poner nada de veneno en el jardín’ porque ahí están mis perritos y me dijeron que sí, que no me preocupara”, contó.

“Total que, hicieron su trabajo, yo me fui y justo cuando me fui, me quedé con el pendiente y les escribí a mis niñas que están aquí, que volvieran a recordarles, que lo que vayan a utilizar no sea peligroso para las perritas”, agregó Bárbara de Regil.

“Y me escribieron que sí, que ellos respondieron que no había problema, que era un líquido totalmente amigable con los animales, que solamente era para arañas, cucarachas, cosas así”, continuó.

El jardinero fue quien encontró el veneno que por negligencia los encargados de fumigar, dejaron en su jardín.

“Regreso a mi casa y me dice el jardinero ‘señora, acabo de encontrar bolsitas de veneno en el jardín; para esto, pasaron como tres horas entre que fumigaron y que el jardinero me enseñó las bolsitas”, contó.

“Le dije, ‘no, no, levanta todo, le hablé a mi esposo, a Fer y total le habló mi esposo a estos chavos ‘levántenlo ahorita, lo levantaron’”, relató Bárbara de Regil.

La también actriz señaló que su mascota no presentó algún síntoma severo más que cansancio, lo que llamó su atención y acudieron al veterinario, en donde le dijeron que tenían que intervenirla quirúrgicamente.

“Nala no presentó ningún síntoma, no vomitó, fue al baño perfecto, todo bien. El único síntoma que Nala presentó, fue cansancio, yo la vi bien, pero cansada”, dijo.

“Fue cuando Fer y yo decidimos llevarla al veterinario; la llevamos al veterinario”, añadió.

Bárbara de Regil no quiso operarla y decidió llevarla a su domicilio, sin embargo, más tardó en llegar, que en lo que regresó a la clínica debido a la gravedad del asunto.

Finalmente operaron a Nala, se dieron cuenta que había sido envenenada, y no lograron salvarla.