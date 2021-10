Bad Bunny asegura que nunca se ha maquillado: “¡Yo nací bello!”. En entrevista el cantante reveló que no necesita de cuidados especiales en su rostro pues su belleza es natural.

El programa ‘Suelta la Sopa’ compartió un pequeño fragmento de la entrevista que concedió Bad Bunny a la revista ‘Allure’. En dicha conversación habla sobre sus cuidados de la piel.

Sin embargo Bad Bunny sorprendió al revelar que en realidad nunca se a maquillado y que en realidad es su belleza de nacimiento.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, sorprendió a sus seguidores al aparecer en la revista ‘Allure’ luciendo una falda negra.

Sin embargo Bad Bunny sorprendió al revelar que él es bello por naturaleza por lo que no tenido que usar maquillaje en sus videos.

En el video, Bad Bunny destacó que muchas personas se acercan a él para preguntarle sobre el tratamiento que se realiza en el rostro para lucir una piel tersa y firme.

Pero el cantante destacó que en realidad no se aplica ningún producto especial para su cara, ya que solo utiliza agua y jabón.

Aunque es común que los artistas utilicen maquillaje durante la filmación de un video o para las fotos promocionales, Bad Bunny destacó que él no ha tenido la necesidad de realizarlo ya que él es bello de nacimiento.

“Yo nunca me maquillo… ni para los videos… no, nunca me maquillo. Sí, siempre soy natural. Yo me lavo con agua y con jabón, y ya. La gente siempre me pregunta: ‘¿Qué tú haces? ¿Por qué tienes la piel tan tersa?’. –Yo no sé, yo nací bello”

Bad Bunny