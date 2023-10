¿Ya está disponible el video sin censura de Babo y Karely Ruiz? Surgen rumores sobre la colaboración que habrían hecho estos famosos para OnlyFans.

El sábado 28 de octubre, Karely Ruiz celebró su cumpleaños número 23 en compañía de Kevin Roldán -de 30 años de edad-.

En medio de su celebración, surgieron nuevamente rumores sobre el video sin censura que habría prometido realizar con Babo de Cartel de Santa.

Fue en el mes de agosto que Karely Ruiz confirmó que estaba en conversaciones con Babo -de 46 años de edad- para realizar un video sin censura para OnlyFans.

Ahora nuevamente se volvió a hablar del video polémico entre Babo y Karely Ruiz y es que algunos usuarios aseguraron tener las imágenes de los famosos.

Pero ¿es verdad la colaboración entre Babo y Karely Ruiz? Esto sabemos sobre el video que promete generar gran controversia en las redes sociales.

Karely Ruiz se ha convertido en una de las influencers y modelo de OnlyFans más populares de las redes sociales, convirtiéndose en una de las mejores pagadas de la plataforma.

Luego del video de Babo de Cartel de Santa donde mostraba sus “perlas”, surgieron algunas versiones que señalaban que podría hacer un clip sin censura con Karely Ruiz.

Fue la propia Karely Ruiz quien confirmó que ya se encontraba en platicas con Babo de Cartel de Santa para realizar un video juntos, esto después de que ya había grabado uno con Santa Fe Klan.

En una transmisión, Karely Ruiz destacó que con Babo querían hacer algo fregón para sus páginas y su colaboración ya era una realidad.

“Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón para las páginas. Estamos platicando, eso sí se va a hacer, es una realidad”

Karely Ruiz destacó que su colaboración con Babo ya se estaba planeando desde hace tiempo, pero no se había dado porque ella tenía novio.

“Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale”

Karely Ruiz