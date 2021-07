Aurora Valle podría regresar a Ventaneando si le ofrecen una buena suma de dinero

Aurora Valle es una de las conductoras más populares de la televisión mexicana. Desde 1997 hasta 2006 la famosa fue una de las presentadoras del programa ‘Ventaneando’.

Sin embargo, Aurora Valle decidió dejar el programa por algunas diferencias con Pati Chapoy. A 15 años de su salida de ‘Ventaneando’, la conductora reveló que podría regresar a la emisión siempre y cuando le ofrezcan una buena suma de dinero .

En entrevista para el periodista Alejandro Zúñiga, Aurora Valle confesó que no tendría problema en regresar con sus compañeros al programa ‘Ventaneando’.

De acuerdo con Aurora Valle ella ya dejó todos los problemas atrás y su decisión dependería de la propuesta económica que le puedan llegar a realizar.

En el video Aurora Valle destacó que todos los problemas que llegó a tener se quedaron en el pasado.

Aurora Vale puntualizó que el trabajar en Televisa y TV Azteca le ha permitido tener amigos en ambas televisoras.

Durante su entrevista Aurora Valle destacó que siempre ha sacado lo positivo de sus trabajos anteriores, ya que ellos la han llevado a donde está ahorita.

Sobre sus diferencias con Pati Chapoy, Aurora Valle confesó que ya había tenido la oportunidad de hablar con ella, solo que no lo habían hecho público.

Alejandro Zúñiga volvió a cuestionarla si volvería a ‘Ventaneando’, a lo que Aurora Valle destacó que dependiendo de la suma de dinero que se le ofrezca.

“Ya te dije, dependiendo el sapo, es la pedrada (...) Nunca he dicho que no a nada, porque uno nunca sabe qué va a pasar, si tu me preguntas ¿volverías a Ventaneando? Sí (...) Yo me quedo con lo mejor, no tengo ningún problema”

En este sentido destacó que no quedó en malos términos con TV Azteca, por lo que si podría regresar.

“De Azteca no me fui mal, me fui porque me tenía que ir, porque me llegó una buena oferta (...) Voy ligera, lo que ves es lo que soy, no tengo una actitud aquí y otra allá; soy quien soy y no cargo nada en mi espalda, yo voy muy ligerita a todas partes”

