Augusto Bravo ya habló y se disculpó públicamente con Larisa Mendizabal y Rodrigo Cachero por infiel, pero sorprendió al no mencionar a Adianez Hernández.

En las últimas semanas, los nombres de Rodrigo Cachero, Adianez Hernández, Larisa Mendizabal y Augusto Bravo han estado en medio de la controversia por una infidelidad.

Fue Larisa Mendizabal quien confirmó que su exnovio Rodrigo Cachero le habría sido infiel con Adianez Hernández y Rodrigo Cachero -de 49 años de edad- lo había descubierto.

Tras las críticas que recibió, Adianez Hernández -de 38 años de edad- confirmó su infidelidad con Augusto Bravo, ahora el exnovio de Larisa Mendizabal.

Pese a que se había negado a hablar, Augusto Bravo rompió el silencio y aceptó la culpa por haber traicionado a Larisa Mendizabal.

Pero se negó a hablar sobre cuál es su relación con Adianez Hernández ahora que todo salió a la luz.

Rodrigo Cachero / Augusto Bravo / Adianez Hernández (Especial)

Augusto Bravo rompe el silencio y se disculpa con Larisa Mendizabal y Rodrigo Cachero por infiel

Rodrigo Cachero dio a conocer que su matrimonio con Adianez Hernández había llegado a su fin.

A través de un video, Adianez Hernández confirmó que sostuvo una relación extramarital con Augusto Bravo, ahora el exnovio de Larisa Mendizabal.

Pero quien no se habría pronunciado era Augusto Bravo, quien habría preferido no emitir ninguna declaración sobre su infidelidad.

Sin embargo eso ha quedado en el pasado, ya que Augusto Bravo decidió hablar para Ventaneando y le ofreció una disculpa a Larisa Mendizabal y Rodrigo Cachero.

“Lo único es que yo la pedí disculpas a las personas involucradas, lo hago público, le pido mil disculpas sobre todo a Larisa y a Santi, obviamente también a Rodrigo” Augusto Bravo

El divorcio de Rodrigo Cachero y Adianez Hernández habría ocurrido por el más obvio motivo

Augusto Bravo agradeció el cariño que recibió por parte de Larisa Mendizabal mientras fueron pareja.

“Nada más tengo palabras de agradecimiento para Lai, para Santi porque fueron 11 años que me abrieron la puerta de su casa, con todo su cariño, con todo su amor, y con eso me quiero quedar” Augusto Bravo

Sobre su relación con Larisa Mendizabal, Augusto Bravo reconoció que fue él que se equivocó y que es el culpable de que su romance llegará a su fin.

“Mi relación con La fue increíble, obviamente el que falló al final fui yo, ella no, el que falló fui yo, yo me hago responsable, yo soy el culpable, y no tengo nada más que decir” Augusto Bravo

¿Y Adianez Hernández? Augusto Bravo se niega a hablar de la conductora

Pese a la insistencia del reportero, Augusto Bravo se negó a dar más detalles sobre su relación con Adianez Hernández.

“Es que no tengo nada más qué decir, es lo único que voy a decir” Augusto Bravo

Augusto Bravo puntualizó que su vida no es pública por lo que no tiene nada que comentar sobre esta situación.

Sobre lo que dijo Adianez Hernández de que su relación con Rodrigo Cachero ya estaba rota cuando se enamoró de él, Augusto Bravo no quiso opinar.

“Eso lo dijo ella, yo no tengo nada más qué comentar, te lo juro. Es lo único que yo voy a decir. Yo ya no voy a comentar más, mi vida no es pública, a la gente no le interesa mi vida, no debería de interesarles mi vida” Augusto Bravo

Al ser cuestionado sobre si todavía mantiene una relación con Adianez Hernández, Augusto Bravo se limitó a decir que no tenía por qué dar más detalles.

Adianez Hernández y Augusto Bravo (Especial)

Augusto Bravo confirmó que ha recibido varias criticas e incluso hay haters que le han deseado la muerte.

“No voy a hablar de mi relación o no, no voy a hablar más ya, no es contra ti, pero ya lo del hate y eso, la verdad, esto no es para los perfiles falsos que me escriben deseando la muerte, bendiciones, pero ya, es lo último que voy a decir” Augusto Bravo

Por último, Augusto Bravo puntualizó que no dará más declaraciones, pues su vida no tiene por qué ser pública.