Hay nueva pelea entre Ventaneando y Atala Sarmiento debido a que a sus excompañeros no les gustó que la conductora televisiva saliera en defensa de Sandra Smester, pues aseguraron que estaba “urgida de trabajo”

Por lo que Atala Sarmiento, de 49 años de edad, realizó un Instagram Live, para defender su opinión sobre la ex Directora de Contenidos de TV Azteca.

“A Sandra Smester la quiero y la respeto”, dice Atala Sarmiento y aclara que en el pasado no trabajó con la creativa sino hasta este 2022 en el programa ‘Soy famoso ¡sácame de aquí!’, mismo que marcó su regreso a TV Azteca.

Por lo que no se arrepiente de sus comentarios sobre Sandra Smerter, de 49 años de edad, los cuales no llevan consigo un fin laboral como algunas personas lo han dicho.

Atala Sarmiento y Sandra Smester (Especial )

Atala Sarmiento defiende su trabajo

“Que triste sería conseguir un trabajo por hablar bonito de alguien. No son mis principios, mis valores están en otra escala”, dice Atala Sarmiento en referencia a que ella no antepone sus intereses sobre sus principios.

“Que yo hable bien de una persona que con quién trabajé no tiene un fin para que yo consiga trabajo... En 26 años no he conseguido trabajo por hablar bien de alguien”, insiste visiblemente molesta.

Atala Sarmiento (@atasarmiento / Instagram)

Ventaneando aprovecha cualquier oportunidad para atacar a Atala Sarmiento

Por supuesto, Atala Sarmiento realizó su Instagram Live de más de una hora para defenderse de Ventaneando, programa en el que laboró por 5 años y cuyos conductores la han atacado desde su salida.

“¿De verdad les pica tanto saber qué hago y qué no hago, qué digo y que no digo? ¿De verdad es tanta su curiosidad?”, pregunta y señala a un periodista de Ventaneando.

Asegura que el reportero Ernesto Hernández Villegas se crea perfiles falso para stalkearla e inventar tonterías sobre su persona.

Por lo que se dice apenada que el programa no haya evolucionado después de tanto tiempo. “Es tiempo de que haya pasado la página”, subraya.

Y sin más suplica que la dejen en paz: “Por favor, yo no los estoy molestando, yo no contesto sus agresiones, yo no respondo a sus burlas, yo no los he criticado ni en entrevistas ni con colegas”.

Atala Sarmiento revela por qué aceptó ir al aniversario de Ventaneando

Debido a que la continuan criticando por haber hecho acto de presencia en el aniversario de Ventaneando por sus 25 años, Atala Sarmiento dice que Paty Chapoy, de 73 años, fue quien la contactó directamente.

Razón por la que se tomó en serio la invitación y pensó que sería una buena forma de concluir ese capítulo de la mejor manera lo que lamentablemente no pasó.