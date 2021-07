Atala Sarmiento revela si regresaría a Ventaneando

En 2018 Atala Sarmiento sorprendió a sus seguidores al despedirse de ‘Ventaneando’, después de 14 años de trabajar en el programa de espectáculos.

Atala Sarmiento abandonó la emisión en medio de la polémica.

Sin embargo, la conductora regresó en 2021 para la transmisión especial por los 25 años de ‘Ventaneando’, demostrando que todos los problemas habían quedado atrás.

En una sección de preguntas y respuestas en Instagram, Atala Sarmiento respondió si regresaría a ‘Ventaneando’.

Desde España, Atala Sarmiento contestó algunos de los cuestionamientos de sus fanáticos. Una de las preguntas que se le realizaron es si volvería a ‘Ventaneando’.

Tras el cuestionamiento, Atala Sarmiento reconoció que fue una etapa de mucho aprendizaje, pero también de sufrimiento.

“¡Uy! Le guardo un gran cariño a mi etapa en ‘Ventaneando’. Aprendí muchísimo, crecí un montón, me divertí y también, por qué no reconocerlo, lo sufría a veces”

En su mensaje Atala Sarmiento destacó que ella no regresaría a ‘Ventaneando’, pero tampoco cree que la volverían a invitar.

“Pero por mi parte no volvería, tampoco creo que no me invitarían a volver; mejor se queda ahí, en mi baúl de recuerdos bajo llave”

