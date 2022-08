La hija de Valentín Elizalde tiene la intención de seguir su legado musical y planea rendirle un homenaje, además, reveló que no se lleva con sus hermanas y contó la razón.

Valentina Elizalde es la hija de enmedio del ‘Gallo de oro’ y la única que siguió sus pasos, pues debutó en la música con su sencillo ‘La basurita’.

Actualmente se encuentra promocionado su música y tuvo una presentación en la Ciudad de México.

Reveló que tiene planeado lanzar un disco con temas de su padre y una canción que le compuso llamada ‘De la tierra al cielo’.

Mencionó en una entrevista con ‘Ventaneando’, que su más grande deseo era que Valentín Elizalde regresara y la ayudara con su carrera.

También mostró su amuleto de la suerte, una cadena que pertenecía a su padre. Este objeto fue parte de la herencia que le dejó Valentín Elizalde, junto a un reloj.

Valentina Elizalde (Instagram/valentina_eli)

Valentina Elizalde no se lleva con sus hermanas y sospecha de Tano Elizalde

La hija de Valentín Elizalde reveló que no tiene una buena relación con sus hermanas Gabriela y Valeria, pues no estuvo de acuerdo con que demandaran a su abuela Camila Valencia.

Gabriela y Valeria manifestaron que demandarían a su abuela porque había propiedades que ella se había adueñado, pero les pertenecían.

Sin embargo, esta demanda no prosperó, pero las alejó de su hermana de 18 años, con quien no tienen relación desde hace tiempo.

“No procedió porque no tenían pruebas ni nada, pues fueron influenciadas por una persona que no quiere nada bueno para mi familia y yo me enojé mucho” contó Valentina sobre sus hermanas.

Valentina Elizalde (Instagram/Valentina_Elizalde)

Por otro lado, Valentina Elizalde fue cuestionada sobre qué pensaba de la teoría que asegura que Valentín Elizalde fue traicionado por su primo Tano Elizalde, quien habría participado en su homicidio.

“No se ha confirmado nada, pero si él fue le va caer todo el peso, porque es algo que no esperas que te haga alguien de tu familia, es una traición muy fuerte” dijo Valentina.

Menciona que ella no estaba de acuerdo con la bioserie que planeaba hacer Tano Elizalde sobre su padre, pues aseguró que iba a estar llenar de mentiras: “Iban a dejar en mal a mi papá y no estoy de acuerdo con eso”.