Said P, Said Pichardo o Said ‘Un caballero urbano’, son los sobrenombres con los que se le conocía al exnovio de Livia Brito, quien ayer -20 de febrero- fue detenido con armas, drogas y dinero.

En los medios de espectáculos está circulando información de que Said Pichardo -de 29 años de edad- fue detenido, pero no por su presunto delito, sino por ser el ex de Livia Brito.

Así que te contamos quién es el exnovio de Livia Brito -de 36 años de edad-, el cantante mexicano de género urbano detenido en Jardínes del Pedregal, Álvaro Obregón.

Él es Said Pichardo, el exnovio de Livia Brito, detenido con armas, drogas y dinero en CDMX

Ayer -20 de febrero- trascendió que Said Pichardo fue detenido con posesión de armas, drogas y dinero, enseguida se supo que es un exnovio de Livia Brito.

Said, el Caballero Urbano y Livia Brito. (Agencia México)

Sin embargo, no solo fue pareja de Livia Brito, sino que también tuvo diversas participaciones en televisión, aunque lo que buscaba era ser cantante.

Te contamos quién es Said Pichardo, quien primero tomó como nombre artístico Said ‘Un caballero urbano’ y luego Said P.

Said Pichardo es nato de la CDMX, nació exactamente en Tlatelolco el 7 de febrero de 1989, teniendo como padres a Irma y Cutberto, sin embargo, se desconoce la identidad de ellos.

La primera vez que se vio a Said Pichardo en televisión y alfombras rojas, fue cuando tuvo su romance con Livia Brito en 2016 hasta 2019.

Said, el Caballero Urbano y Livia Brito. (YouTube/ SaiLi Oficial / Tomada de video)

Luego de ello, él siempre la acompañaba a sus eventos e incluso le propuso matrimonio a la actriz de origen cubano.

Sin embargo, Said Pichardo siempre se mantuvo muy en privado sobre su vida, solo mantenía pública su relación con Livia Brito y su deseo de ser cantante.

Aunque nunca expresó querer ser actor, tras terminar su romance con Livia Brito y tener acceso incluso a Televisa, tuvo varias participaciones.

El personaje con el que Said Pichardo comenzó a ser reconocido en televisión fue con Sinba en la novela ‘Mi Fortuna es Amarte’ junto a David Zepeda.

Luego de ello, Said Pichardo participó en 2020 en ‘Guerreros’ un reality show de Televisa donde sostuvo una relación con Dariana García, pero duró muy poco tiempo.

Said Pichardo y su exnovia Dariana Rodríguez. (@saidpoficial / Captura de pantalla)

Tras ello, el ahora actor se mantuvo alejado de la televisión, aunque no de su deseo de ser cantante.

Así fue la trayectoria de Said Pichardo, el exnovio de Livia Brito, en la música

Aunque Said Pichardo, estando de romance con Livia Brito, compartió su deseo en la música, fue hasta 2020 -ya estando soltero- que se lanzó como Said P formalmente en el género urbano.

Said Pichardo, cantante y exnovio de Livia Brito. (@saidpoficial)

Incluso, es en 2020 que abrió formalmente su canal de YouTube como cantante, con el nombre de Said P., pues antes se presentaba como Said ‘Un caballero urbano’, pero no hay una cuenta oficial de él, solo videos sueltos.

Se encontró que cómo Said ‘El caballero urbano’ lanzó:

Un vacío

Vámonos

Ya No

Enamórate de mí

Me envolvió

Ya como Said P. lanzó:

Chévere

Coqueta

Pasaje sin rumbo

Ahora que te fuiste

Pa que pegue

Hasta el fondo

Soñe contigo

Tentándome

Benjamín

El mismo soñador

Cabe destacar que Said Pichardo sacó su última canción hace un mes y que incluso colaboró con Ñengo Flow en ‘Pa Que Pegue’.

Asimismo, se sabe que el exnovio de Livia Brito -aunque es de CDMX- de pequeño se mudó a Chicago y luego a Puerto Rico en busca de estudiar música.

Sin embargo, no creas que Said P, Said ‘Un caballero urbano’, y Said Pichardo son los únicos seudónimos con los que se le conoce, en 2014 lanzó un libro con otro nombre, Said King.

El libro que escribió se llamó ‘Lo que la mujer realmente quiere’ y lo presentó junto a:

Danna Paola de 27 años de edad

Raquel Bigorra de 48 años de edad

Mara Patricia Castañeda de 57 años de edad

Hasta ahora se desconoce cómo le fue con la venta del libro, pues ni siquiera aparece ya a la venta.

Por otra parte, en una entrevista en Unicable contó que estudió derecho y puso diversas empresas en ese ámbito, fue hasta que estuvieron estables que decidió irse a Puerto Rico a seguir su sueño.

“Prometí -a su mamá- que nunca más vas a sufrir por dinero, voy a tener tanto dinero que se lo voy a aventar a estos seres humanos que lo único que les importa es el dinero. Estudié derecho, puse una comercializadora, puse una empresa fiscal, de derecho, una constructora”. Said Pichardo, cantante.

Said Pichardo, el ex de Livia Brito, estuvo envuelto en escándalo con el hijo de Eduardo Capetillo y Brandon ‘Wapayaso’

Said Pichardo, el exnovio de Livia Brito, tras haber terminado su relación con la cantante y luego de ‘Guerreros’ se vio envuelto en escándalo por una pelea en una cantina en CDMX.

En septiembre de 2020, Eduardo Capetillo Jr., denunció en redes sociales que habrían golpeado a su primo Raúl Díaz Córdova, en la Cantina La Número 20 en CDMX.

Said Pichardo, cantante y exnovio de Livia Brito. (@saidpoficial)

Asimismo, se acusó de que Said Pichardo fue el que agredió al familiar de los famosos, sumado a ello Bradón ‘Wapayaso’ también habría estado involucrado en la pelea.

Sin embargo, Alonso Beceiro, un abogado, externó que representaría a Said Pichardo, pues aseguraba conocerlo de años e incluso de dijo a Gustavo Adolfo Infante:

“Yo presento a Said desde hace muchos años, tú me conoces mejor que nadie, yo no representaría a alguien que sea una persona de mal”. Abogado de Said Pichardo.

En ese momento, Beceiro aseguró tener un su poder disculpas del hijo de Capetillo a Said Pichardo, “nunca golpeó a una mujer y la pelea comenzó por legítima defensa de Raúl y una persona más homosexual”.

Asimismo, aseguró que Said Pichardo denunciaría formalmente al familiar de Eduardo Capetillo “por homofobia a su amigo”, agresiones y lo que inventaron en medios. Pero no hay información de esta denuncia.

En las declaraciones de Raúl, el agredido, Said Pichardo había consumido cocaína en el sitio.

Por otra parte, Brandón ‘El wapayaso’ dijo que sí estuvo con Said Pichardo, sin embargo, aseguró que salió de La Cantina, a una llamada y cuando volvió ya se habían enfrentado.

Said Pichardo, el ex de Livia Brito, fue calificado como “prepotente” por Magna Rodríguez

En medio de las controversias que Said Pichardo tuvo en televisión, fue que la productora Magda Rodríguez, lo calificó como “prepotente” en su participación en Guerreros.

La fallecida Magda Rodríguez, mamá de Andrea Escalona, fue la productora de Guerreros 2020, donde Said Pichardo, el exnovio de Livia Brito participó.

Said Pichardo en Guerreros. (@saidpoficial)

Sin embargo, según Gustavo Adolfo Infante, Rodríguez calificó a Said Pichardo como prepotente y por ello salió de Guerreros.

“Magda Rodríguez me llamó, es la productora de Televisa, de Guerreros, me dice, -Gustavo, el señor Said P., salió del programa por ese tipo de actitudes prepotentes, no quiero saber nada de él, no queremos saber nada en Televisa de él”. Magda Rodríguez a Gustavo Adolfo Infante.

Luego de Guerreros, Said Pichardo no volvió a aparecer en televisión.

Said Pichardo, cantante y exnovio de Livia Brito. (@saidpoficial / Tomada de video)

Con información ‘Laletrade’, ‘CIONoticias’, ‘De Primera Mano’ y ‘Laura Sin Censura’.