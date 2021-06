Arturo Peniche asegura que le “vale madre” lo que opinen de su físico

En un encuentro con periodistas, Arturo Peniche dijo que no le importa lo que opinen de su físico, pues al final la edad embarnece a las personas.

Arturo Peniche señaló que el culpable de los kilos de más que traía la última vez que fue visto, fueron debido al medicamente que tomaba.

Al salir de Televisa San Ángel, el actor Arturo Peniche, fue abordado por la prensa a quienes dijo encontrarse muy bien, después de la crisis que vivió en su divorcio.

Declaró estar concentrado en nuevos proyectos laborales.

Cuando la prensa abordó el tema de su aspecto físico y lo que opinaban de él dijo que “me vale madres”.

Explicó que al final, “quien engorda, engorda y el que baja, baja”. De este modo dijo que su aspecto físico es lo que menos le interesaba.

Asimismo, platicó que en su último encuentro con la prensa, en donde lucía más subido de peso, se debió a un medicamento que tomaba.

Arturo Peniche explicó que tras su accidente en el pie le recetaron cortisona, “sabes que esa cosa te infla de volada”.

Además, a sus 59 años, Arturo Peniche se mostró completamente despreocupado por su edad.

Asimismo, argumentó que embarnecer va de la mano con el paso de la edad , sin embargo, son aspectos de su vida que lo tienen despreocupado.

Posteriormente se le pregunto si volvería a grabar una novela con Thalía, como sucedió en ‘María Mercedes’ en 1992.

“Yo creo que ella ya no hace novelas ¿no?... no sé, no creo, no creo que la dejen”.

Arturo Peniche, actor.