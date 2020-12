Arturo Peniche confiesa que se encuentra en crisis tras 5 meses separado de su esposa Gaby Ortiz

Después de que Arturo Peniche diera a conocer la noticia sobre la pausa en su matrimonio, el actor ha manifestado que aún se encuentra asimilando su separación y pensando en el futuro de ambos. Y es que, después de casi 40 años de matrimonio, Arturo y Gaby Ortiz estaban atravesando un bache en su relación que, al cabo de unos meses, provocó un distanciamiento.

Ahora, tres meses después, Arturo Peniche confiesa que no habrá una reconciliación con su esposa, por lo que terminará el año sin ella y en crisis.

Arturo Peniche está en crisis por su separación

En una entrevista para el programa matutino 'Hoy', Arturo Peniche habló sobre como ha vivido las últimas semanas en cuarentena. Durante la entrevista, aseguró que además de aprender a ‘cerrar la trompa’, ha tenido momentos de reflexión personal.

"He tratado de, en esta pandemia, cerrar la trompa, en el encierro lo primero que haces es abrir el refrigerador. También me he dado cuenta de los potenciales que tengo como ser humano y como profesionista. He tratado de ver lo mejor de mí” Arturo Peniche

Arturo Peniche ya había manifestado con anterioridad, que una de las razones por las que decidió darle una pausa a su matrimonio con Gaby Ortiz, fue para darle espacio a su esposa y que ambos aprendieran a valorarse.

"Yo ya no puedo vivir con alguien a quien le estorbo, a la que le hago sentir eso. ¿Para qué la molesto? Porque la ofendo hasta con la verdad. Entonces ya no quiero ofenderla, la amo tanto que prefiero quitarme"

Arturo Peniche

Finalmente, Peniche aseguró que se ha mantenido positivo ante los malos ratos que le ha dejado el 2020, y que está intentando sobrellevar la crisis que sufre por su separación.

“Intento estar con buena cara, al mal tiempo, y tratar de aguantar esta crisis. Aprovecho para referir un proverbio muy sabio, que dice: 'Después de la tempestad, viene la calma"

Arturo Peniche

Aunque el actor dejó en claro que aún no ve una pronta reconciliación con su esposa, también expresó que no desea divorciarse por ningún motivo.

"Voy a estar casado toda mi vida, yo no quiero fracasos. A lo mejor ella necesitará divorciarse algún día, pero no creo que se pueda dar" Arturo Peniche

Arturo Peniche se ha mantenido activo en YouTube

Durante la pandemia , el actor se ha mantenido muy activo en su canal de YouTube con el programa 'La Bohemia', en el que muestra su versión musical, y que lo ha ayudado a ocupar su mente en algo sano.

Arturo ha contado que siempre trata de tener a grandes invitados y amigos para su programa, y agradece que tantos compañeros del medio lo hayan apoyado durante este proceso.

Actualmente, el canal Arturo Peniche OF ya cuenta con más de 20 mil suscriptores y miles de vistas en cada video.