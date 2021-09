Arturo Peniche aclara que no se ha reconciliado con su esposa

Arturo Peniche aclaró que contrario a lo que se reportó en abril pasado, sobre una supuesta reconciliación con su esposa Gabriela Ortíz, ambos siguen separados.

Arturo Peniche dijo que hoy en día sigue enfocado en una reconquista, pero personal, pues a veces cuando se está en pareja, las personas dejan de atender a sí mismas.

Sin embargo, Arturo Peniche afirmó que a pesar de seguir separados, lleva una excelente relación con Gabriela Ortíz, de quien sigue casado.

Arturo Peniche dijo a reporteros que sus declaraciones de hace unos meses fueron malinterpretadas, pues la reconquista que emprendió en ese momento no estaba dirigida a su esposa.

“Un día me preguntaron, ‘¿la estás reconquistando?’ No, estoy reconquistando a Arturo. A veces, por atender tanto -en ambas partes hablo- a tu pareja o que te atienda tanto tu pareja, dejas de atenderte a ti mismo, entonces también tienes que hacer una introspección como ser humano y decir, bueno, ¿en qué estoy correcto? ¿en qué no estoy correcto? ¿qué sí me estoy dando? ¿qué no me estoy dando?”

Arturo Peniche