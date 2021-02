A siete meses de su separación, Arturo Peniche revela que busca volver a regresar con su esposa Gabriela Ortiz

El año pasado Arturo Peniche sorprendió al anunciar en entrevista con Mara Patricia Castañeda que tras 38 años juntos, había tomado la decisión de separarse de su esposa Gabriela Ortiz.

En entrevista para el programa Hoy, el actor reveló que tras siete meses de estar separados quiere regresar con su esposa por lo que se encuentra trabajando para reconquistarla.

Arturo Peniche está haciendo todo lo posible por reconquistar a Gabriela Ortiz

En el video Arturo Peniche destacó que considera que todas las parejas pasan por un momento de separación, pero ahora el busca regresar con Gabriela Ortiz.

"Es normal descansar un rato. Vamos a cumplir 39 años (de casados) y 7 meses separados” Arturo Peniche

Durante su conversación con Jorge Van Rankin el actor reconoció que mantiene una buena relación con su esposa y que ahora están ajustando lo que alguna vez estuvo mal en su matrimonio.

“Ayer comí con ella, me invitó a comer a su casa y estamos ajustando lo que se desajustó en algún momento" Arturo Peniche

Arturo Peniche vivió una crisis debido al Covid-19

Arturo Peniche reconoció que la decisión de separarse la tomo él en un momento de impulsividad causado por la pandemia del Covid-19.

"Fui yo el que tomó la determinación. Pasé por una crisis personal, mental, venía de un ciclón, una tormenta muy fuerte por la pinche pandemia” Arturo Peniche

El artista reconoció que todo pasó muy rápido y que en un momento tomó la decisión sin pensarlo.

“Fue todo al mismo instante y cuando dijeron: 'No has estado', dije 'A chingar a su madre todos'. Me sentí agredido y me quité; hoy me doy cuenta que pudo haber sido una reacción impulsiva y estoy tratando de ajustar esas cosas" Arturo Peniche

En el video Arturo Peniche reconoció que perdió la cabeza y se equivocó al tomar la decisión de separarse.

“Yo creo que en la vida se pueden tener errores y son un simple terrenal. (...) Perdí también la cabeza, porque la perdí al tomar una decisión tan abrupta, pero ya la tomé” Arturo Peniche

El famoso destacó que en estos momentos se encuentra tratando de regresar con su esposa Gabriela Ortiz.