Issabela Camil y Sergio Mayer asistieron a la boda religiosa de Alexis Ayala, de 58 años de edad, celebrada el pasado 4 de noviembre, pero quedó claro que ella no tiene ganas de volver a revivir ese momento con su amado.

Aunque el amor flotó en el aire, Issabela Camil -de 54 años de edad- parece no haberse contagiado ya que no desea renovar votos con Sergio Mayer, ¿eh?

Issabela Camil junto a Sergio Mayer (Agencia México)

¿No hay necesidad? Issabela Camil no quiere renovar votos matrimoniales con Sergio Mayer

En un breve encuentro con la prensa, la actriz y modelo, Issabela Camil reveló no querer renovar sus votos matrimoniales con su esposo Sergio Mayer -de 57 años de edad-.

Esto porque a Issabela Camil, a estas alturas de la vida, le dan flojera las bodas por lo que no se ve organizando una nueva ceremonia que reforzará su unión con Sergio Mayer.

“Yo no quiero ¡Ay, no! No, no, no. Bodas no. Hay que hacer otra cosa. No más bodas”, dijo e indicó y negó en más de una ocasión que no tiene el mínimo interés de un nuevo enlace matrimonial.

Sin embargo, dejó claro que no está cerrada a la posibilidad, pues indicó que lo haría íntimo junto a sus hijas, el hijo del líder del Team Infierno, la nieta de ésta y en su casa o durante un viaje.

Cabe mencionar que Issabela Camil y Sergio Mayer se conocieron en 2004 y se casaron en 2009. El matrimonio tiene dos hijos en común.

¿Matrimonio de Sergio Mayer con Issabela Camil está en crisis?

No. El matrimonio de Issabela Camil y Sergio Mayer no atraviesa por ninguna crisis, al contrario, la pareja se lleva mejor desde que el actor salió de La Casa de los Famosos México, pero de que no habrá segunda boda, no habrá.

Su relación es tan buena que Issabela Camil no teme mostrarse juguetona cuando está cerca de Sergio Mayer, a quien recientemente le metió tremendo pellizcón.

El hecho ocurrió en la boda de Alexis Ayala con Cinthia Aparicio, de 30 años de edad, y es que a la también modelo le molestó que Sergio Mayer estuviera realizando transmisiones en vivo con ayuda de su celular.