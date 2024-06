El actor Armie Hammer se sincera y habla por primera vez de las acusaciones sobre canibalismo; y hasta reveló que casi termina con su vida.

A través del podcast Painful Lessons, Armie Hammer, de 37 años de edad está rompiendo el silencio, tras abordar las acusaciones sobre canibalismo, mismas que lo han mantenido fuera del radar de Hollywood desde 2021.

Aunque no solo hablo sobre las acusaciones que alejaron de la actuación, sino, también Armie Hamme dijo que lo llevaron al punto más extremo al pensar en suicidarse.

Por primera vez, el actor Armie Hammer está hablando de manera directa sobre las acusaciones de canibalismo.

Acusaciones que surgieron a principios de 2021, en las cuales varias mujeres señalaron a Armie Hammer de conducta sexual inapropiada con mensajes explícitos en los que hablaba de fantasías caníbales.

A lo que el actor Armie Hammer calificó de exageradas; así como cuestionó a todos los que lo creyeron capaz de tales actos.

“Había cosas que la gente decía de mí que me parecían tan extravagantes. Ahora puedo mirarlo con distancia y perspectiva y decir. Es divertidísimo. La gente me llamaba caníbal y todo el mundo les creía. Decían: ‘Sí, ese tipo se comía a la gente’. Te quedas como, ‘¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Sabes lo que tienes que hacer para ser un caníbal? Tienes que comer gente. ¿Cómo voy a ser caníbal? Era bizarro”

Pues recordemos que tras el escándalo derivado de las acusaciones y una exhaustiva investigación por parte de la policía de Los Ángeles, los resultados dejaron a Armie Hammer absuelto de todos y cada uno de los cargos en contra de él tras no encontrar pruebas.

Así como Armie Hammer sostuvo que las acusaciones de abuso sexual en su contra jamás pasaron, alegando que todas sus relaciones fueron consensuadas.

Ante su sinceridad, Armie Hammer también reveló que casi termina con su vida, pero hubo algo que lo hizo cambiar.

Pues luego de verse en el escándalo, donde la carrera de Armie Hammer cayó tanto que tuvo que trabajar en las Islas Caimán como conserje y en el mantenimiento de una cadena de hoteles, así como ayudando a los turistas como guía de la zona en sus ratos libres.

El actor, Armie Hammer confesó querer acabar con sus vida tras sentirse casi muerto, sin embargo, hubo algo que lo hizo cambiar al pensar que no podía hacerle esto a sus hijos.

“Fue la muerte de mi ego, la muerte de mi carrera. Estalló una bomba de neutrones en mi vida. Lo mató todo. Hubo muchos momentos en los que pensé que no podía soportarlo más. Hubo un momento en el que estaba en la orilla y nadé muy lejos y me quedé allí tumbado... un intento de suicidio a medias... Pero pensé que no podía hacerles eso a mis hijos”.

Con ello tras vivir en el escándalo, Armie Hammer asegura que esto mismo fue lo que lo llevó a reconciliarse con él mismo y por lo que hasta está agradecido de haber pasado este duro golpe.

Luego de que Armie Hammer expresará que antes no se sentía tan bien como ahora, pues aseguró que pese a la fama su autoestima no era buena, así como el amor propio que hoy se tiene.

“De hecho, ahora estoy muy agradecido por ello, porque antes de que me ocurriera todo eso, en mi vida no me sentía bien, nunca me sentía satisfecho, nunca tenía suficiente, nunca estaba contento conmigo mismo, nunca tenía autoestima. Nunca supe cómo darme amor. Nunca supe cómo darme autovalidación, pero tenía un trabajo en el que podía obtenerla de tanta gente que nunca tuve que aprender a dármela a mí mismo”, confiesa Hammer, que afirma que su estado actual es mucho mejor que el de hace unos años.

