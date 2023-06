Armie Hammer celebró que no haya cargos en su contra por presunto abuso sexual, luego que un fiscal de Los Ángeles desestimara las acusaciones por falta de pruebas.

En febrero de 2021, Armie Hammer, de 36 años de edad, se vio envuelto en el escándalo al ser acusado por varias mujeres de abuso sexual y prácticas caníbales.

Tiempo después esto se convirtió en una denuncia formal que dio paso a una investigación del Departamento de Policía de Los Ángeles contra Armie Hammer.

Al conocer la resolución del Fiscal, Armie Hammer retomó su cuenta de Instagram -inactiva por meses- el miércoles 31 de mayo para agradecer a las autoridades:

“Estoy muy agradecido con el Fiscal de Distrito por realizar una investigación exhaustiva y llegar a la conclusión con la que me he mantenido firme todo este tiempo, que no se cometió ningún delito”

Armie Hammer