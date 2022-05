Antes de convertirse en actor, Armando Hernández durmió en la calle tras la separación de sus padres. El famoso confesó que su orgullo le impidió regresar a vivir con su papá.

En entrevista con Yordi Rosado, Armando Hernández recordó que tuvo una infancia muy difícil con la separación de sus padres, ya que nunca le explicaron los motivos de su divorcio.

A 20 años de ‘Amar te Duele’, Armando Hernández confesó que antes de pensar que se dedicaría a la actuación, siempre pensó que sería piloto e incluso en un principio utilizaba sus trabajos para seguir pagando sus estudios.

A sus 39 años, Armando Hernández se ha convertido en uno de los actores más populares. Producciones como ‘Amar te Duele’, ‘Los héroes del norte’ y ‘El César’ le han dado un gran reconocimiento.

Sin embargo la vida de Armando Hernández no ha sido nada fácil y así lo recordó durante su entrevista con Yordi Rosado.

Durante su conversación, Armando Hernández destacó que algo que marcó su infancia fue la separación de sus padres, ya que aunque su relación ya se encontraba muy mal, su hermana y él nunca recibieron una explicación.

Armando Hernández reveló que sus papás se divorciaron cuando el tenía 11 años, algo que cambió su vida ya que en plena adolescencia se tuvo que hacer cargo del cuidado de su casa ya que su hermana se fue a vivir con su novio.

La etapa de secundaria no fue fácil para Armando Hernández, pues a diferencia de sus compañeros él tenía otras obligaciones por lo que no podía ir de fiesta además de que nunca resaltó en algún ámbito.

Entre los 13 y 14 años, Armando Hernández tuvo una fuerte pelea con su papá por lo que tomó la decisión de irse de su casa y terminó viviendo en la calle.

“Se hizo un chisme y pensó que lo estábamos atacando a él (…) Discutimos muy fuerte y yo decido salirme (…) me llevé mi bicicleta y un ‘Demonio de Tazmania’”

Armando Hernández puntualizó que en ese momento no pensó en las consecuencias de sus acciones y lo único que pudo pensar es que ya no quería seguir en su casa.

“Mi instinto fue ‘me voy’, y me fui sin rumbo a la calle”

Durante su plática Armando Hernández destacó que estuvo varios días viviendo en la calle cerca al Monumento a la Raza, hasta que su hermana lo buscó y le pidió que se fuera a vivir con ella.

“Me quedé varios días en la calle y mi hermana me buscó y me dijo que me fuera a vivir con ella, mientras veíamos qué onda”

Armando Hernández