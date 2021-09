Ariel Miramontes dice que ya no quiere tener más hijos

Ariel Miramontes, mejor conocido en el mundo de la farándula como ‘Albertano’, está decidido a no tener más hijos, se queda con los tres que ya tiene.

Así lo dio a conocer el ex juez de Las Estrellas Bailan en Hoy en entrevista con el programa Sale el Sol, donde reveló haber tomado terapia para aclarar su mente.

Por ello llegó a la conclusión que no desea tener más hijos aún cuando no sabe lo que es educar y ver crecer a una hija ya que su familia la componen tres varones.

“La hija de la muchacha que trabaja en mi casa si se me antoja nada más para peinarla y hacerle las cositas pero nada más, no se me antoja tener otro hijo”, aclaró ‘Albertano’.

Así como reveló cómo cubre esa “necesidad de niña”: “La satisfago con mis sobrinas, con las niñas que tengo cerca, pero no, ya no (quiero más hijos)”, aseguró.

‘Albertano’ se somete a tratamiento integral para estar bien física y emocionalmente

Por otra parte, Ariel Miramontes confesó que hace unos meses se sometió a un tratamiento integral para sentirse bien consigo mismo por lo que hoy agradece proyectar esa salud física y mental.

“ Estuve con una empresa donde me cuidaba un nutriólogo, un psicólogo y un fisioterapeuta y bueno, de la manos de esos tres pude bajar de peso”, se sinceró ‘Albertano’.

Así como dijo haberse confundido del por qué un psicólogo tuvo que tratarlo para poder bajar de peso, lo que hoy al fin comprende a la perfección el motivo.

“Sí me sirvió mucho para sacar unas cosillas que tenía por ahí atoradillas. Me siento mejor no solo por esos kilos menos sino por todo el proceso que llevé”, concluyó.

Tras estas declaraciones los fans de Albertano comprenden por qué en los últimos meses el famoso publica en redes sociales picantes sesiones fotográficas. Su seguridad y amor propio se han fortalecido.