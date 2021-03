Para el deleite de sus seguidores, 'Albertano' se quitó la ropa en su bañera para presumir su trabajada musculatura.

Empeñado por captar la atención de sus seguidoras, por su verdadero ‘yo’ y no por su simpático personaje como ‘Albertano’, Ariel Miramontes sorprende al publicar una sexy foto de sí mismo en su cuenta de Instagram.

Con el pretexto de la falta de agua, Albertano se quitó la ropa y desde su bañera se quejó, por supuesto, lo hizo luciendo únicamente bóxer y sentado desde la comodidad de su bañera.

“¡Rayos! No sale agua… bueno, sí se me advirtió en la locación que no me podía bañar 'quesque' porque nomas es escenografía, que no sé qué…”, escribió Ariel Miramontes, por lo que todo se trató de una sesión fotográfica ya planeada.

Una lluvia de una piropos cayó sobre la musculatura del comediante: “asáis”, “Ah cabrón”, “Qué cuerpazo”, “Te hubieras llevado tu picara, tu cubeta y tu rosa Venus para evitar esto”, “Hace frío oiga, ¿no ocupa que lo abrace?”, “¡Dios mío, Albertano! Te tomaste el licuado de papá Antonio”, “Eres bien travieso”, “Hasta acá sentí el olor de Forever wisconsin ¡Qué guapo!”, “Ven que yo te baño”, “Nooo, yo si te andaba enjabonando pelito por pelito”, “Oiga no, ahora si tiene verbo, carita y lavadero”, le expresaron.

Por otra parte, ‘Albertano’ es sin duda uno de los comediantes favoritos de niños y adultos y es que tras el termino de la serie “María de todos los ángeles” en 2009, Ariel Miramontes se las ingenió para mantener vigente el personaje.