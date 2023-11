Ante las preguntas por la nueva barba de Marcus Ornellas, Ariadne Díaz -de 38 años de edad- se pone cachonda frente a las cámaras.

La nueva apariencia de Marcus Ornellas -de 41 años de edad- ha dejado suspirando a Ariadne Díaz, quien casi revela sus momentos íntimos como pareja.

La actriz mexicana dejo ver que, aunque pasen los años, siguen tan enamorados como el primer día.

A Ariadne Díaz no le preocupa que su hijo use falda, lo deja ser

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas comenzaron su noviazgo en 2015, cuando los dos ya eran considerados como grandes actores de telenovelas.

Al tiempo, formaron una familia con el nacimiento de su hijo, siendo una de las parejas favoritas del público.

En una entrevista con la prensa, le cuestionaron a Ariadne Díaz sobre la nueva barba de Marcus Ornellas, quienes fans han quedado impactados por su apariencia.

Ariadne Díaz expresó que fans le han pedido que afeite a su novio, pues parece “leñador”.

Pese a los comentarios a ella le encanta verlo así y comprende que es parte de su nuevo proyecto laboral.

Una reportera quiso saber si no siente molestia cuando lo besa, en ese momento Ariadne Díaz se puso cachonda elevando la temperatura del ambiente.

“No no, la verdad es que no, es que me quede pensando en muchas cosas con esa pregunta.”

Ariadne Díaz