A través de sus historias de Instagram, Ariadne Díaz denuncia robo de los espejos de su automóvil. El hecho ocurrió mientras la actriz comía junto a su esposo y unos amigos.

“Venimos a comer con unos amigos un ratito, nos estacionamos al lado de una farmacia en una calle transitada y ahí está, se robaron los espejos”, explica resignada, Ariadne Díaz.

Y asegurando que no le sorprende puesto que “es el pan de cada día en este país”, dice que Marcus Ornellas pidió los videos de las cámaras de seguridad de la farmacia para ver en qué momento pasó.

Roban espejos del automóvil de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas (@ariadne_diaz / Instagram)

Sin embargo, los dueños del negocio le dijeron que no contaban con ellos y que verían si los conseguirían, lo que le parece un poco sospechoso.

Sin aclarar si hubo o no videos, la actriz dice que hay que “agradecer”, pero no normalizar que el robo ocurrió en su ausencia y por tanto no los violentaron.

“Ya estamos tan acostumbrados, como si esto fuera normal o estuviera bien, a uno le queda agradecer que afortunadamente te robaron en tu ausencia para que no te asustarás… no, no es normal”, dice visiblemente molesta.

Y agrega: “Estamos acostumbrados pero no quiere decir que esté bien. ¿Qué queda, no? Comprarlos otra vez y “dar gracias” que estamos bien”, concluye.

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas celebran su séptimo aniversario

El robo ocurre a horas de que Ariadne Díaz y Marcus Ornellas informaran haberse tatuado por su séptimo aniversario como novios.

La pareja se tatuó en la fiesta de cumpleaños de José Eduardo Derbez, quien contrató a artistas que plasmaron su arte en algunos de sus invitados, claro, con su consentimiento.

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas se tatuaron sus iniciales así como se agradecieron mutuamente el apoyo y el amor que existe pese a situaciones difíciles a lo largo de su relación.

En cuanto a su boda, la pareja sigue sin elegir el día ya que originalmente la cancelaron debido a la pandemia por coronavirus y ahora por sus compromisos laborales.