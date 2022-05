El actor Ari Telch reaccionó a la publicación que dio a conocer la supuesta “vida de excesos” de su hija Sofía, a quien procreó con Ninel Conde.

Ari Telch habló con sarcasmo cuando le preguntaron si le preocupa que a sus 25 años de edad, Sofía salga de fiesta y haga publicaciones en redes sociales.

Asimismo, Ari Telch habló sobre la cercana relación que tiene con su hija y de cómo se lleva la jóven con Ninel Conde, pues se presume que ambas se encuentran distanciadas.

En entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Ari Telch desestimó la nota publicada por TVNotas, en la que se afirma que su hija Sofía Telch se la pasa de fiesta.

Visiblemente molesto, Ari Telch dijo que a la edad que tiene su hija, es libre de hacer con su vida lo que quiera :

“¡Órale güey!, a los 25 años estuvo en una fiesta y chupó… ¡wow!, espérame, déjame hablarle a la Guardia Nacional cabr$%, para que la arresten. Cuando yo tenía 25 años, no estaba publicando cosas, estaba en los tugurios más oscuros”

Cuando le preguntaron que ha hecho para que Sofía Telch, producto de su relación con Ninel Conde, se mantenga alejada de los peligros, Ari Telch respondió:

“Yo no la blindo, papá, está educada, ella toma sus decisiones, ¡qué vas a andar blindando!”

Respecto a las publicaciones que hizo Sofía a través de Instagram, en las que se presume, estaría haciendo algunos reclamos a su mamá, Ninel Conde, Ari Telch dijo:

“No tengo la menor idea, ¿para qué me pones a especular?, mi niña tiene 25 años, mi bebé, mi criatura”

Arí Telch señaló que lo único que le consta es que Sofía mantiene una buena relación con él; asimismo, señaló que sería normal que tuviera conflictos con su mamá:

“Está cercana a mí, ¿tú te has distanciado de tus papás?, o ¿te distanciabas?, Yo también, gacho, a veces todavía me distancio de mi mamá, nos mentamos la madre, pues se manifestó ¿qué hago?, me apeno… ¿alerta de qué?, de que pone un corazón roto”

Ari Telch