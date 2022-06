OV7 anunció su gira de los 30 años, tras posponerse por la pandemia. Y aunque se decía ya se habían reconciliado, ni Ari Borovoy se atreve a confirmarlo o negarlo.

Ari Borovoy platicó que si bien sí habrá gira de OV7 no declaró nada en concreto sobre comentarios de Érika Zaba sobre una fractura permanente en la agrupación.

“Todo está como debe y con respeto”, fue lo que Ari Borovoy de 43 años de edad compartió al tiempo en que confirmó la bioserie de OV7.

OV7 (@mulatamarichal/Instagram)

Sin embargo, dijo mostró dudas sobre si participar o no, pues contó que aún no ha firmado el contrato de participación. Reveló cuál es el motivo.

Ari Borovoy “las cosas están como deben” en OV7

Erika Zaba dijo que en OV7 las cosas quedaron tambaleándose, mientras que Kalimba aseguró que “los hermanos se pelean”, pues al parecer la disputa sigue.

Ahora, es Ari Borovoy quien dice “yo no abro la boca”, pues asegura que la verdad saldrá a la luz cuando lo crea pertinente, mientras dijo se puede decir lo que sea.

Y es que también aseguró que todos están contentos y disfrutando en OV7 al estar ensayando y bailando, puntualizando “siempre con respeto y cordialidad”.

“Las cosas están como tienen que estar”. Ari Borovoy, productor.

Y pese a las especulaciones que una fractura irreparable en OV7 dijo que habría nueva música.

Ari Borovoy, cantante y productor. (Edgar Negrete / Cuartoscuro)

Bioserie de OV7: Ari Borovoy la confirma pero no sabe si él saldrá

Las especulaciones sobre la bioserie de OV7 siguen y aunque se había dicho que Eva Longoria la produciría, no hay nueva información al respecto.

Mientras que Kalimba dice que no le han avisado del proyecto, Ari Borovoy ya confirmó “si habrá serie de OV7 y ya todos firmaron”.

Sin embargo, dijo -dudoso- que no sabe si él participará en ella, “no he firmado”, confesó. Esto debido a una muy particular razón.

A los micrófonos de Sale el Sol, Ari Borovoy dijo no haber firmado para estar en la bioserie de OV7 pues contó que primero quiere ver qué contarán de él en su juventud.

“Hasta que me entere de qué va mi papel cuando yo era un chamaco, tomaré esa decisión, nadie me ha explicado qué es lo que se ha escrito”. Ari Borovoy, productor.

Ari Borovoy reveló que todos los demás integrantes de OV7 ya firmaron para la bioserie, “yo me esperaré para ver si se habla de la verdad”.