Kalimba revela que no le han avisado sobre la bioserie de OV7

Desde hace varios meses se ha planteado la posibilidad de que OV7 tenga su propia bioserie en donde se expondrá todo lo que hay detrás de la agrupación.

Mariana Ochoa y Óscar Schwebel confirmaron que si se realizará la serie. Sin embargo Kalimba reveló que a el no le han avisado sobre este proyecto.

Kalimba: “Será una gran serie. Ya ahí me mandan mis regalías”

La bioserie de OV7 sería producida por la compañía de José Bastón y en la que también participa su esposa Eva Longoria. Incluso Óscar Schwebel y un grupo de escritores ya tendría el argumento.

Se espera que en breve se comience con la producción. Pero Kalimba reveló que no se le ha notificado.

En entrevista para el cantante reveló que será una gran serie, pero destacó que no le han avisado sobre ningún proyecto.

“Que Dios los bendiga, será una gran serie. Ya ahí me mandan mis regalías. Mi punto de vista es que me deberían de avisar a mí, porque al parecer a ti ya te avisaron y a mí no, entonces no sabía que se iba a hacer la serie” Kalimba

Kalimba puntualizó que necesitaría conocer el guion. Además destacó que no le gustaría que se centraran en las cosas negativas.

“Me tendrían que enseñar el libreto y me tendrían que enseñar qué tipo de serie va a ser, obviamente a ninguno de los OV7 le interesa una serie de chismes, a ninguno de los OV7 le interesa una serie dramática. OV7 ha sido siempre un grupo triunfante, un grupo exitoso, definitivamente no siempre hemos estado bien porque somos una familia y las familias no están siempre bien, los seres humanos no están siempre bien” Kalimba

El cantante puntualizó que aunque han existido roses, la mayoría del tiempo en OV7 han sido cosas positivas.

“Te puedo decir que tal vez del 8 al 10 por ciento como máximo en nuestra carrera hemos tenido roces y el otro 90 ha sido solamente gozo, amor, alegría, trabajo, disciplina, gusto, ¿sabes? Todas las cosas buenas que puedas sentir arriba y abajo del escenario, entonces no tendría que ser una serie que tire más hacia un lado o al otro cuando ha habido un lado que siempre ha prevalecido en el grupo que es el amor” Kalimba

Sobre si cree que sus compañeros se pudieran brincar su opinión, Kalimba destacó que sus compañeros de OV7 siempre han sido honestos y leales.