Arcángel niega ayuda legal a mujer que mató a su hermano “No la puedo ayudar” sentenció el reguetonero después de reiterar sigue dispuesto a ayudarla a luchar contra su enfermedad.

Y es que el cantante cantante estadounidense con ascendencia puertorriqueña y dominicana, Arcángel, aseguró a él no le corresponde la resolución legal del accidente.

A través de su cuenta en Instagram el cantante de reguetón Arcángel envió un mensaje a la mujer que mató a su hermano Justin Santos el 21 de noviembre de este 2021.

En este, como anteriormente pido a la señora de 46 años identificada como ‘María E. Nevárez Torres’ que buscara ayuda profesional contra su enfermedad, el alcoholismo.

Sobre esta enfermedad, a través de un video en su cuenta de Instagram, Arcángel le ofreció a la señora su ayuda pues comentó él también la sufre y sabe lo que siente.

Asimismo comentó querer ver a la señora a quien aclaró no le guarda rencor alguno para darle un abrazo, ya que él sabe que lo necesita.

Sin embargo, en su mensaje compartido recientemente Arcángel aclaró no puede ayudarle con el proceso legal que ella tiene que pasar puesto que él no es: “Policía, Fiscal ni Juez.”

“Pero en lo que no la puedo ayudad es en el proceso judicial por el cual tiene que pasar! Yo no soy policía, fiscal ni juez! La ley no esta en mis manos”

Arcángel