Arcángel causó gran polémica al publicar un comentario machista y justifica la violencia contra las mujeres.

Un día después del Día Internacional de la Mujer , Arcángel causó gran polémica al señalar que las mujeres piden respeto cuando en las redes sociales se la pasan “enseñando el culo".

A través de sus redes sociales el reguetonero compartió un mensaje machista justificado la violencia contra las mujeres, pues considera que ellas son las responsables de que no sean respetadas.

Tunden a Arcángel por justificar la violencia contra las mujeres

A través de sus Instagram Stories Arcángel cuestionó que las mujeres piden respeto cuando en las redes sociales comparten fotografías de su trasero.

“Quieres que te respeten como mujer ¡bla bla bla! Pero te pasas enseñando el culo en las redes sociales por likes” Arcángel

Además complementó su comentario machista asegurando que las verdaderas mujeres son aquellas que se comportan como damas.

“Las mujeres que se comportan, se distinguen, y se catalogan como damas” Arcángel

"Arcangel":

Por la historia que publicó en Instagram pic.twitter.com/cfg5tYD9xB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 9, 2021

Tras la publicación, Arcángel recibió un sinfín de críticas e incluso se convirtió en tendencia en las redes sociales. La cantante Annita se lanzó en su contra en Instagram.

“¿Puedes tú utilizar cu… de mujeres en tus videos y ponerles letras explicitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran sus propios culos en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida” Annita

Arcángel intenta disculparse, pero termina justificando la violencia

Tras las críticas que recibió, Arcángel compartió un video en Instagram donde intentó justificar sus comentarios, pero terminó reafirmando su comentario machista.

"Voy a dar una pequeña explicación por aquí. Yo ya he aprendido muchas cosas. Uno no puede generalizar, yo no me refería a todas las mujeres, me refería a una historia personal aquí" Arcángel

En el clip el cantante pidió disculpas por las mujeres que se sintieron ofendidas por sus palabras.

"Yo me estaba refiriendo a la mujer seria, pero decente, trabajadora, que se haya sentido que yo le falté el respeto con mis comentarios; es de hombre pedir disculpas" Arcángel

Continuó con su mensaje y Arcángel trató de justificarse por sus comentarios.

"Pero me refería a cierto tipo de mujer. Pero es cierto. Al final todas son mujeres, todas merecen un respeto. Nunca está demás pedir disculpas. Yo sé muy bien donde estoy parado. En los últimos años, siempre, dentro de esta sociedad machista que nos rodea, la mujer la ha pasado bien difícil y la tiene pesada" Arcángel

El reguetonero le mandó un mensaje a Anitta y destacó que ha sido un gran admirador.

"Anitta, yo te amo. Yo te adoro, mami. No hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo. Yo le doy like a las fotos tuyas, a las nalgas tuyas, yo te doy mil likes por foto. Tan, tan, tan tan!" Arcángel

Sin embargo Arcángel volvió a mostrar su postura machista al señalar que algunas mujeres se prostituyen en las redes sociales.

"Hay mujeres, que lamentablemente usan sus redes sociales para prostituirse. Porque las redes sociales ya son como... ¿entiendes? Y a veces exigen cierto respeto de los hombres que... Por muy mujer que usted sea, si usted no se comporta como una, no te lo mereces. Arcángel

El cantante terminó su video señalando que es una persona genuina y destacó que le dolió que Annita le diera unfollow.