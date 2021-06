Tras terminar su contrato con TV Azteca, Anette Michel reveló que no participaría en la nueva edición de MasterChef México.

De inmediato surgieron rumores de que Aracely Arámbula sería la conductora de MasterChef Celebrity México. Sin embargo Flor Rubio desmintió la información.

En el programa ‘Formula Espectacular’, Flor Rubio señaló que ya se encuentra todo listo para comenzar con las grabaciones del reality de cocina que por primera vez tendrá a personas famosas.

Flor Rubio adelantó que será la primera vez que en México se realice la versión de celebridades. En esta ocasión habrá grandes cambios ya que la conductora será diferente.

De acuerdo con Flor Rubio las grabaciones de MasterChef Celebrity México iniciarán la próxima semana. Se espera que el rodaje dure de 8 a 12 semanas.

“Les va a encantar el casting de Masterchef VIP. Está prácticamente cerrado porque en unos días comienza la grabación y no puedo decir los nombres por obvias razones”

Aunque MasterChef Celebrity México se transmitirá hasta finales del 2021. En manera de adelanto Flor Rubio puntualizó que las personas estarán sorprendidas por las celebridades que participarán.

En el video Flor Rubio destacó que habrá famosos que no pertenecen a TV Azteca.

Sobre la nueva conductora Flor Rubio destacó que Aracely Arámbula no será la conductora de MasterChef Celebrity México.

“Como ya sabemos, Anette Michel no es la conductora, mucha gente piensa que será Aracely Arámbula, les confirmo que no. No es Aracely Arámbula, pero les va a encantar la elección”

Flor Rubio