Después de que David y José Luis fueran expulsados de MasterChef, Adriana comentó que no quiso hacer amistad con sus otros compañeros

Luego de que concluyera el famoso reality show de cocina, MasterChef México, la ganadora del concurso, Adriana Salcedo, confesó que no hizo amistad con ninguno de sus compañeros del programa, únicamente tuvo una buena relación con David y José Luis.

La participante de MasterChef México comenta que decidió mantenerse apartada de los demás concursantes porque así es su personalidad ; sin embargo, es muy respetuosa, ya que no le gusta entrar en conflictos, y pudo mantener una relación cordial con los demás.

"‘Vámonos respetando si no nos llevamos tan bien’, el problema es si se pierde el respeto, pero cuando se fueron mis amigos yo dije ‘aquí estoy sola porque así lo quiero, prefiero estar sola’” Adriana Salcedo

Adriana causó polémica en MasterChef desde que se filtraron los nombres de los ganadores del programa

Antes de que terminara MasterChef México, Adriana causó polémica en redes sociales, cuando la cuenta de Twitter, ‘La Comadrita Oficial’, dio a conocer a los 3 ganadores del reality show. Debido a esta filtración, parte de la audiencia consideró que no era tan buena como para ser la ganadora del programa.

A pesar de las críticas que catalogan a Adriana como la villana de MasterChef México, la participante no le dio importancia a los comentarios y se siente muy orgullosa de su triunfo. También expresó estar contenta con su desempeño en el programa ya que, a pesar de su carácter, no le gusta entrar en chismes ni conflictos.

“Yo estoy contenta con lo que hice, no cambiaría absolutamente nada y la gente puede juzgar o decir, al final son personas que no me conocen” Adriana Salcedo

A pesar de las críticas, Adriana Salcedo asegura estar contenta con su desempeño en MasterChef

A pesar de ser muy joven, Adriana asegura que participar en MasterChef México le permitió entender cómo funciona la vida y asegura que las críticas de las personas no le afectan. La concursante señala que solo se enfoca en lo bueno y en los comentarios positivos. Finalmente, dijo estar muy feliz por haber ganado después de una reñida competencia.

“Estoy muy feliz. Cumplí mi sueño, que era ganar MasterChef. Para serte muy sincera, de un tiempo para acá me he venido preparando para comentarios y opiniones” Adriana Salcedo

Adriana aclaró que siempre habrán críticas y comentarios que no se pueden controlar, por lo que es mejor ignorar las críticas y ataques y enfocarse en los objetivos personales.