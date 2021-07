Aracely Arámbula explica por qué no se vacunará contra el Covid-19

La actriz y cantante Aracely Arámbula se une a la lista de famosos que no se vacunarán contra el Covid-19 pese a que la pandemia continúa vigente.

Así lo dio a conocer Aracely Arámbula a la prensa a quien le explicó el por qué de su negativa. “No, no, todavía no estoy vacunada porque aún no tengo la edad para vacunarme”, bromeó.

Ya más relajada explicó por qué no se vacunará: “Soy una persona que me gusta rectificar todo lo que me pongo, mi hermano es doctor y queremos esperarnos un poquito”.

No obstante, aclaró estar haciendo su parte: “Por lo pronto estamos cuidando mucho el sistema inmune”.

Aracely Arámbula explica cómo se cuida del Covid-19

Debido a que ella no se vacunará, Aracely Arámbula dejó claro que sus hijos tampoco lo harán ya que escuchó que no es recomendable.

Sin embargo, ninguno baja la guardia, todos se cuidan del Covid-19: “No vamos a fiestas, no hay reuniones o son con muy poquita gente, usamos gel y cubrebocas para disminuir el riesgo de contagio”.

Así como consumen vitaminas y llevan una alimentación balanceada rica en alimentos que incluyan la vitamina C.

Aracely Arámbula teme el regreso a clases presenciales

Preocupada por la salud de sus hijos, Aracely Arámbula dijo sentir temor por el regreso a clases presenciales ya que es importante cuidar la salud de los niños así como la de los padres y los abuelos.

“Ah sido complicado estar en línea, pero también soy de las mamás que necesita estar 100% segura de que mis hijos estarán bien”, indicó.

Aracely Arámbula se integra en serie

Por otro lado, Aracely Arámbula adelantó que ahora que ya se están retomando muchas actividades, ya tiene un gran proyecto en puerta.

Resulta que en diciembre de este año o enero del 2022 estará participando en una serie televisiva de la cual no puede dar detalles.

Así como lanzará su propia App donde compartirá sus famosas recetas de cocina.