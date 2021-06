Tras las elecciones 2021 en México, varias celebridades e influencers se encuentra en medio de la polémica por promover el voto al Partido Verde en veda electoral.

Federica Quijano fue una de las artistas que violó la veda electoral al compartir en sus Instagram Stories su boleta electoral con su voto al Partido Verde.

Tras las críticas que recibió, Federica Quijano compartió un video en donde se disculpó por su acción, pero se deslindo de los artistas que supuestamente vendieron su voto.

A través de un video Federica Quijano se disculpó por haber violado la veda electoral al compartir su voto por el Partido Verde. Destacó que hay veces que las personas cometen errores.

La integrante de Kabah manifestó que cometió un error al promover al partido político. Sin embargo destacó que compartió la foto porque le ganó la emoción.

Federica Quijano puntualizó que con su foto sobre su voto, también quiso mostrar su felicidad, ya que suele compartir sus tristezas y alegrías.

“Les he compartido mis tristezas, me han visto caer, celebrar, festejar… Esta no fue la excepción, la foto que subí el domingo fue un logro”

En su video, Federica Quijano reconoció que no sabía cuáles serían las consecuencias por su acto y se deslindó de otros artistas involucrados pues aseguró que ella no recibió ni un peso.

“Quiero dejar clarisisísimo que nadie me pagó ni un solo peso, ni uno. El que nada debe, nada teme. Yo me deslindo completamente de esa lista, mis principios, mis ideales, la vida de mi hijo, mis derechos, no se venden. Yo no haría algo así”

Federica Quijano