Ahora que Jorge Salinas está siendo tachado de hombre infiel debido a que la revista TV Notas publicó fotos del actor muy cariñoso con una mujer que no es su esposa, personas están recordando cómo éste trató el engaño de Cristián de la Fuente.

Como te informamos en SDPnoticias, Cristián de la Fuente, de 48 años de edad, fue captado besando a una mujer en un restaurante, engaño que presenció Juan Soler, de 56 años de edad.

En su momento, Jorge Salinas, de 54 años de edad, intentó justificar las comprometedoras imágenes recordando que éstas -hoy en día- pueden ser modificadas y alteradas gracias a la tecnología.

“A veces las fotos, los videos, no son lo real, son sobre puestos”, dijo frente a los micrófonos del programa Venga La Alegría.

Jorge Salinas, actor. (Agencia México)

Jorge Salinas confiesa haber besado a mujeres aún teniendo esposa

Asimismo, en un intento de normalizar las muestras de afecto entre dos personas, Jorge Salinas confiesa que él también ha besado a otras mujeres aún estando casado con Elizabeth Álvarez, de 45 años de edad.

“Yo he besado gente que no es mi pareja y han sido accidentes, o sea, no juzguemos tanto, somos humanos”, suplicó, así como pidió a la prensa y a la gente no meterse en temas de pareja ya que si la esposa no tiene problema, “no pasa nada”.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez (Instagram)

Jorge Salinas intenta justificar la infidelidad de Cristián de la Fuente

Por otra parte, Jorge Salinas también intentó justificar el comportamiento de su amigo, advirtió que el alcohol también jugó un papel importante.

Esto porque Cristián de la Fuente aseguró que besó a la mujer porque ella lo buscó y, a su vez, ésta se aprovechó de que él estaba pasado de copas.

“El alcohol te hace hacer muchas pendej**** y si su mujer dice que no pasa nada pues no pasa nada”, subrayó así como recordó que todas las personas deben responsabilizarse de sus actos y afrontar las consecuencias.

Sin embargo, al darse cuenta que los reporteros recordaron que él también tuvo excesos dio por terminada la conversación asegurando que no sería la nueva Carmen Salinas, quien murió a los 82 años, para opinar de todo.