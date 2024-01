Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, no dejará el departamento de Ingrid Coronado porque dice que también es dueña.

Tras la muerte de Fernando del Solar, Ingrid Coronado, de 49 años, ha pedido a Anna Ferro en reiteradas ocasiones que abandone el departamento que habita en Cuernavaca.

Y es que, según ha afirmado Ingrid Coronado, el departamento es suyo y ahora que el padre de sus hijos ya no vive, desea recuperarlo.

Anna Ferro, de 44 años, había guardado silencio sobre el asunto, hasta ahora que dio una entrevista a Anette Cuburu, en la que hizo una gran revelación: ella también es dueña del inmueble.

La viudad de Fernando del Solar afirmó que no piensa salirse del departamento que Ingrid Coronado le reclama.

¿Por qué? La instructora de yoga dijo que antes de morir, Fernando del Solar, tramitó un documento que la reconoce como dueña de la propiedad:

“Yo tengo un documento que me avala a mí ser dueña de esa propiedad, entonces no es así, no es una negociación... había mucha insistencia de ella (Coronado) de quererlo solucionar en el aspecto de ‘cuando me lo vas a desocupar’”

Anna Ferro