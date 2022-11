Anitta entró en controversia en Los 40 Music Awards, pues le perreó a Isabel Díaz Ayuso, sin saber qué se trataba de una política española.

Este tema se ha convertido en el diálogo alrededor de Anitta y no por su controversial baile de Envolver, sino porque puso en aprietos a Ayuso.

Te compartimos cómo se vivió el bochornoso momento para Isabel Díaz Ayuso de 44 años de edad, protagonizado por Anitta perreandole a sus pies.

Anitta se volvió la protagonista de Los 40 Music Awards y no por haber sido galardonada, sino por el show que dio en el que hasta a Ayuso le terminó perreando.

Ya sabemos que un clásico de Anitta de 29 años de edad, es el perreo al momento de cantar Envolver, mismo que hasta artistas de otros géneros musicales han retomado.

Sin embargo, la gran sorpresa llegó el 5 de noviembre, cuando envuelta por el ritmo de Envolver, Anitta se puso a perrear a Isabel Díaz Ayuso, la política española.

Incluso, se puede ver como Isabel Díaz Ayuso -sin saber qué hacer- sonríe a la cámara y baila con un poco de ritmo, claro, sin llegar al perreo.

Esto causó mucha polémica en redes sociales, sobre todo, para los seguidores que Anitta tiene en España, de donde Isabel Díaz Ayuso es política.

Y es que días después del polémico perreo, Anitta reconoció que no tenía ni idea de quién era Isabel Diaz Ayuso cuando le bailó.

Explicó que su Agencia en España le hizo un breve esquema de quiénes iban a estar sentados frente al escenario, para que ella pudiera interactuar con su público.

Sin embargo, Anitta reconoció que pese a que su agente le dijo “es la Presidenta de la Comunidad de Madrid”, ella creyó que solo era líder de algún movimiento social o de Facebook.

“Hubo una confusión con las palabras en Brasil comunidad es de redes, cuando tendría que haber sigo governo”, explicó Anitta a Berenice Ortiz.

Por lo que estando en su show, se le hizo fácil ponerse frente a ella y perrearle como si se tratara de una persona famosa en España, pero no al nivel de la política.

Un punto para Isabel Díaz Ayuso, quien -sin querer- hizo que el perreo de Anitta levantara su popularidad en España ¿de quién se trata?

Isabel Díaz Ayuso es una política reconocida en España, ella es la Presidenta de la Comunidad de Madrid, quien es una periodista y se ha mantenido en la política por años.

¿Y qué es la Comunidad de Madrid? No, no es una partido político y tampoco un movimiento social como lo creyó Anitta.

La Comunidad de Madrid es una comunidad autónoma en España que tiene 6.642 millones de habitantes.

Esta comunidad recién tuvo su independencia, pues apenas ha tenido ocho presidentes, incluyendo a Isabel Díaz Ayuso, quien ejerce desde 2019.

Es por ello, que el que Anitta residiera perrearle ha causado alboroto en España, sobre todo porque ahora señalan a Ayuso de tener excelente actitud por su reacción.

Sin embargo, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, dijo que esto le tomó por sorpresa y no fue premeditado, pues dijo que minutos antes había hablado con Anitta.

“Yo no hice perreo de nada, yo no hago eso, estuve hablando con ella antes, pero yo no me esperaba esto… Yo no sabía donde mirar, la verdad es que me hace gracia”.

Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid.