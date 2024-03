Como cada año, tras la entrega de los premios Oscar, actores, actrices y cantantes se reunieron en la tan esperada fiesta de Vanity Fair, evento donde destacó Anitta.

Y es que Anitta hizo topless en la fiesta de Vanity Fair. Verás, para tan importante evento la cantante lució un vestido transparente por lo que no dejó nada a la imaginación.

Cabe señalar que en esta fiesta, Larissa de Macedo Machado conocida artísticamente como Anitta, destacó entre más de 300 celebridades.

Anitta en la fiesta de Vanity Fair (Jon Kopaloff / Getty Images vía AFP)

Anitta en topless se roba la alfombra roja de la fiesta de Vanity Fair

Anitta asistió la noche del domingo 10 de marzo a la fiesta anual de Vanity Fair que tuvo lugar en el Centro Wallis Annenberg de las Artes Escénicas en Beverly Hills, California.

Para tan importante evento, Anitta -de 30 años de edad- usó un vestido largo de malla transparente con incrustaciones de pedrería.

La cantante brasileña dejó a mas de uno con la boca abierta debido a que su escultural anatomía se asomaba por debajo de la prenda.

Inevitablemente presentes y curiosos notaron que la famosa llevaba tanga de hilo dental y nada más, sus pezones estaban desnudos...

Mientras algunas personas daban por hecho que dos parches ayudarían a cubrir parte de sus encantos femeninos, Anitta quiso enseñar de más y lo hizo.

La propia compartió fotografías en su cuenta de Instagram, donde la siguen 65 millones de personas.

Topless de Anitta en Vanity Fair divide opiniones

Anitta lo logró, con su atrevido vestuario llamó la atención de presentes, curiosos y más personas; sin embargo, no todo fueron halagos.

Las críticas también se hicieron presentes pues gente asegura que enseñar los pezones para robar cámara fue innecesario.

“Felicidades por el daño que le haces a la imagen de la mujer brasileña…lamentable”, “Cada vez que tienes la oportunidad de elevar a la mujer brasileña nos terminas cosificando ¡Decepción!”,

“Ridícula ella, no representa a las mujeres brasileñas”, “Innecesario”, “Anitta, el mundo sabe que tienes un cuerpo hermoso, no lo necesitas, elegancia es saber no ser vulgar”, expresan entre comentarios.