Este miércoles 28 de febrero, la cantante Anitta debutará en el Festival Viña del Mar 2024.

Y a pesar de que actualmente Anitta -de 30 años de edad- es una reconocida cantante, la brasileña no siempre lució como ahora.

Por lo que aquí te mostramos él antes y después de Anitta, quien se presentará en el escenario de la Quinta Vergara.

Anitta (Anitta Instagram @anitta)

Este sería el antes y después de Anitta

Anitta (Anitta Instagram @anitta)

De acuerdo con la cantante, para llegar a lucir el rostro que tiene, tuvo que pasar por “millones de cirugías plásticas, médicos e intervenciones”.

Y es que a diferencia de muchos artistas, la cantante no teme hablar sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido.

Incluso, durante alguna entrevista del 2018 para ‘D Generaciones’, la cantante reveló que fue ella quien diseñó su actual rostro.

Anitta (Anitta Instagram @anitta)

En este sentido, Anita contó que antes utilizaba Photoshop; sin embargo, tras cansarse de las ediciones, se tomó una foto, la editó y le pidió al médico que la dejara de esa manera.

“Saqué una foto, hice los cambios en computadora y fui al médico y le dije ‘mira, yo quiero que hagas lo que hice acá’ (...) y quedé así” Anitta

En otras ocasiones, la cantante ha bromeado señalando que de tener más tiempo libre, seguiría modificando su apariencia.

Anitta (Anitta Instagram @anitta)

Por lo que actualmente, Anitta contaría con al menos una:

Reducción de pechos

Rinoplastia

Aumento de mentón

Varios fillers

Abdominoplastia

Eliminación de un tatuaje.

Anitta (Anitta Instagram @anitta)

Anitta no quiere que sus fans se comparen con ella

A pesar de las múltiples cirugías plásticas e intervenciones quirúrgicas de Anitta, la cantante ha aclarado a los medios que no considera una defensora de estos procedimientos, sino de “hacerse lo que quiera”.

Asimismo, Anitta ha revelado que el motivo que tiene para hablar de este tema tan libremente es que sus fans no busquen compararse con ella y hacerse menos.