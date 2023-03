¿Angelique Boyer sacó su lado más humilde, paseando por una Bodega Aurrerá? Así la cacharon en un video que se ha viralizado en TikTok.

Son pocas veces las que estrellas de la televisión, como Angelique Boyer, son captadas haciendo cosas de la vida cotidiana, como ir al super.

Es por ello que el video en el que se le ve recorriendo los pasillos de una tienda de autoservicio, buscando lo necesario para la quincena, ha sido todo un éxito en TikTok.

Sin embargo, algunos internautas aseguran que el video es fake. ¿No creen que Angelique Boyer vaya a la Bodega Aurrerá?

Angelique Boyer (@angeliqueboyer / Instagram)

Angelique Boyer fue captada ¿de compras en la Bodega Aurrerá?

El usuario @pozolecontomate compartió en su cuenta de TikTok un video en el que se puede ver a Angelique Boyer, acompañada de una adolescente, en una Bodega Aurrerá, mientras charlaban.

El tiktoker incluyó en su video un breve texto en el que señaló por casualidad se encontró a : cuando acudió al súper.

“Como cuando me encuentro a mi novia Angelique Boyer haciendo sus compras en la bodega” Usuario de TikTok

Angelique Boyer: Internautas prometen no volver a ir en fachas al súper por si se encuentran a la actriz

Los usuarios de TikTok reaccionaron, destacando lo afortunado que fue @pozolecontomate al encontrarse a Angelique Boyer en un lugar tan poco probable como el súper.

Otros consideraron que podrían tener la misma suerte que @pozolecontomate y dijeron que a partir de ahora irán muy arreglados por si ellos también tienen la suerte de encontrarse con Angelique Boyer.

“Hasta yo me emocioné y eso que no estuve ahí”; “ya no voy a ir a la bodega en chanclas y con mi playera de la verde”; “ojalá y la vea algún día, suertudo”; escribieron los usuarios.

Anquelique Boyer en el súper (Tomada de video)

Angelique Boyer: Su video viral en TikTok es una escena de su nueva telenovela

Sin embargo, otros usuarios más observadores notaron que Angelique Boyer no estaba en la Bodega Aurrerá por casualidad o para hacer el súper.

Su presencia en el lugar se debía a que Angelique Boyer estaba grabando una escena de su nueva telenovela El amor invencible, que protagoniza con Danilo Carrera.

Prueba de ello es que mientras avanzaba por los pasillos de la Bodega Aurrerá, Angelique Boyer y la actriz Isabella Tena eran seguidas por un camarógrafo a unos metros de distancia.