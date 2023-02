Galilea Montijo voyerista le pide a Angelique Boyer y Sebastián Rulli que le ‘dejen ver’ e incluso ya se imaginó como sería su hijo si algún día deciden tenerlo.

Angelique Boyer -de 34 años de edad- y Sebastián Rulli -de 47 años de edad- se han convertido en una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo. A través de sus redes sociales, la pareja suele mostrar la buena relación que tienen.

Durante el programa Hoy, Galilea Montijo -de 49 años de edad- causó gran conmoción al pedirle a Angelique Boyer y Sebastián Rulli que la dejen ver porque es algo que ya se ha imaginado.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli se conocieron en el 2010 cuando formaban parte del elenco de la telenovela ‘Teresa’, pero fue hasta el 2013 que comenzaron su romance.

Pese a que son dos de los actores más populares, Angelique Boyer y Sebastián Rulli se han mantenido alejados de los escándalos y es que han podido diferenciar su vida privada de su trabajo.

Angelique Boyer se ha mostrado muy feliz de poder protagonizar la telenovela ‘El amor invencible’ junto a Danilo Carrera, actor de 34 años.

Durante el programa Hoy se presentó una nota sobre los cambios que ha tenido que realizar Angelique Boyer debido a las grabaciones y es que debe de cuidar su alimentación.

Al regresar de la nota, Galilea Montijo sorprendió a sus compañeros al sacar su lado voyerista al pedirle a Angelique Boyer y Sebastián Rulli que la dejen ver.

Arath de la Torre de inmediato le señaló que sacó su lado voyerista el cual proviene desde que participó en Big Brother VIP.

Galilea Montijo terminó señalando que si Angelique Boyer y Sebastián Rulli tuvieran un hijo sería muy guapo.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli se conocieron cuando protagonizaron ‘Teresa’ en 2010 y luego trabajaron juntos en ‘Lo que la vida me robó’ en 2013.

Cuando se conocieron tanto Angelique Boyer como Sebastián Rulli tenían pareja por lo que comenzaron su relación como amigos.

En entrevista con Aurora Valle, Angelique Boyer confesó que después de que él la apoyó durante la muerte de su madre, se dio cuenta que estaba enamorada de Sebastián Rulli.

“Ahí me fue conquistando porque realmente pude contar con él y no hubo ningún tipo de presión, las cosas se fueron dando (…) Después (de una obra de teatro) me fui a Francia y ahí lo empecé a extrañar, ahí dije ‘creo que me enamoré’. Hablamos por Facetime por horas, en cuanto regresamos él de su viaje y yo del mío pues ya no nos resistimos más y se dio algo que no esperábamos”

Angelique Boyer