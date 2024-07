Juan Osorio -de 67 años de edad- niega que quiera sabotear la obra de Omar Suárez, pero le recuerda cuando le quiso ‘robar’ a Carmen Salinas en un velorio.

Aventurera lleva un mes en cartelera y muy pronto Perfume de Gardenia, producida por Omar Suárez, iniciará funciones.

Omar Suárez acusó a Juan Osorio de evitar que los medios promociones su obra y el productor lo negó, además de recordarle una fea anécdota.

Juan Osorio recuerda la primera mala impresión que le dio Omar Suárez ¿Por abusivo?

Ante las acusaciones de Omar Suárez, Juan Osorio niega que quiera sabotear Perfume de Gardenia.

También le recordó a Omar Suárez que la vez que se conocieron y fue en un terrible momento para Juan Osorio.

“No conozco a Omar. Voy a decir algo que jamás he dicho. Yo a Omar, la primera vez que oí saber de él, fue un día difícil porque mi hijo acababa de morir y estábamos en el velatorio” Juan Osorio

Juan Osorio (Agencia México )

Juan Osorio recuerda que Omar Suárez asistió al funeral de su hijo y se lo encontró en el baño, pero no se percató de su presencia.

“Estábamos en el baño y él entró, y a lado dijo: ‘Aquí estoy esperando que llegue Carmen Salinas para ver si yo me la llevo’ esta fue la primera impresión” Juan Osorio

Omar Suárez dijo en voz alta que había acudido al funeral del hijo de Juan Osorio, para ver si llegaba Carmen Salinas y proponerle que se fuera su obra.

En ese entonces, Omar Suárez estaba realizando Perfume de Gardenias y el productor quería a Carmen Salinas como parte de su elenco.

Juan Osorio manifestó que esta era la primera impresión que tuvo de Omar Suárez y por eso decidió mantener su distancia.

Omar Suárez no es el único que ha señalado a Juan Osorio de sabotearlo, pues el productor Alejandro Gou lo acusó de ‘robarle’ a varios bailarines que trabajan con él.

Omar Suárez, productor (Instagram/@omarproductor)

Juan Osorio asegura que la obra de Omar Suárez no le preocupa

Aventurera y Perfume de Gardenia podrían ser rivales, pues Omar Suárez procuró tener al mejor elenco.

Mientras Juan Osorio tiene a Irina Baeza -de 31 años de edad- como protagonista, Omar Suárez buscó a Aracely Arámbula y William Levy, de 49 años de edad.

Juan Osorio asegura que Perfume de Gardenia no le preocupa y hasta le deseó mejor a Omar Suárez.

“Yo con el señor Omar no tengo nada que ver, que le vaya muy bien. Yo no tengo por qué preocuparme de otro proyecto que no sea Aventurera, para mí Aventurera es el proyecto que me tiene ocupado” Juan Osorio

El productor de Aventurera no ve como competencia Perfume de Gardenia, pues ellos ya están en cartelera.

A pesar de que Aventurera no ha tenido las mejores críticas, Juan Osorio se siente tranquilo y no asegura que no ha saboteado a Omar Suárez.