Ángela Aguilar felicita a Andrea Meza por su triunfo en Miss Universo 2021, ella le responde

Andrea Meza se coronó como la nueva Miss Universo. Siendo la tercera mexicana que gana el certamen de belleza.

Tras su triunfo, Ángela Aguilar envió un poderoso mensaje sobre la belleza y felicitó a la Miss Universo 2021, quien no dudo en responderle a través de sus redes sociales.

La mexicana Andrea Meza fue la ganadora de la edición 69 del Miss Universo que se realizó en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en Hollywood, Florida, Estados Unidos.

Ángela Aguilar utilizó sus Instagram Stories para pronunciarse por el triunfo de la modelo y mandó un contundente mensaje sobre la belleza.

De acuerdo con la hija de Pepe Aguilar la belleza no radica en la apariencia sino en el espíritu, el alma y los valores que tenga una persona.

“Hoy en día la belleza no radica solamente en cómo nos vemos, para mí la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y los valores que nos manejamos. No permitas nunca que alguien les diga que no tienen valor”

Ángela Aguilar