Ángela Aguilar revela que “nadie la puede tocar” antes de un concierto (VIDEO)

Ángela Aguilar revela que antes de un concierto se aísla y ‘nadie la puede tocar’, lo que ha llamado bastante la atención debido a que no resulta bastante común prepararse de esa forma.

La hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, se ha convertido en una de las celebridades favoritas del público; pues gracias a su gran talento y a su amor por la música, es que tiene una carrera bastante prometedora.

Así que nada de lo que esté relacionado con la joven cantante pasa desapercibido para los medios digitales; tal y como ocurrió en esta ocasión.

Ángela Aguilar sorprendió a todos recientemente tras explicar cuál es su modo de prepararse para un concierto: Se aísla y sin importar lo que suceda, ‘nadie la puede tocar’.

Fue durante el pasado 18 de febrero que Ángela Aguilar estuvo como invitada en el programa de Maxine Woodside, “Todo para la mujer”, y habló, entre otras cosas, de los preparativos para todas sus presentaciones.

Entre sus aseveraciones, se calificó a sí misma como alguien ‘rara’, defendiendo que siempre trata de enfocarse completamente en lo que está por hacer.

Entonces, alrededor de 15 minutos antes de que inicie el concierto, anuncia a todo su equipo que “ya nadie la puede tocar”, pues se tiene que concentrar, proceso que prefiere hacer estando a solas.

“Llega a un punto, como 15 minutos antes de que me suba al escenario, digo ' ya nadie me puede tocar ahorita, me tengo que concentrar”

Entonces, se aleja “como si estuviera castigada”, pero lo hace para tener más claridad en sus pensamientos y así poder enfocarse mejor.

“Normalmente me pongo como si estuviera castigada en una esquina, por ahí. Literalmente me enfoco”

Una vez que Ángela Aguilar ya no tiene compañía, comienza a modular la voz, a concentrarse en su respiración y a meditar; así como visualizar la forma en que desea que el concierto llegue a su fin.

“Empiezo a calentar la voz, empiezo a modular la voz, empiezo a concentrarme, meditar, me concentro mucho en mi respiración y me visualizo en cómo quiero terminar el concierto”

De igual manera, la intérprete de “En realidad” explicó que ni siquiera le interesa si tiene algún detalle que arreglar en su maquillaje, pues el tiempo que se destina para poder dar lo mejor de sí en la presentación es algo que no se puede mover.

“Ahí sí nadie me puede tocar, no importa que la pestaña esté chueca o que el lipstick se me haya corrido. ¡No! En ese momento estoy sola y me tengo que preparar”

Ángela Aguilar