Tiene un año que Anette Michel participó en ‘Volverte a ver’, por lo que su regreso a las telenovelas ha sido muy sonado en el mundo de la farándula.

Sumado a ello, que Juan Osorio anunció su nuevo melodrama, en el que Anette Michel de 51 años de edad es de las actriz que más se menciona para la telenovela.

En entrevista con Edén Dorantes, Anette Michel se echó solita de cabeza con el proyecto de Juan Osorio de 65 años de edad, dando a entender que probablemente no será la protagonista.

Anette Michel, actriz. (Francisco Rodríguez / Cuartoscuro)

Ante la metida de pata que Anette Michel dio, ahora suena el nombre de Angelique Boyer de 34 años de edad, quien en los últimos años ha protagonizado un sin fin de telenovelas.

Anette Michel rompió las ilusiones; esto dijo de la novela de Juan Osorio

Juan Osorio ya había compartido que aún estaba en pláticas con Anette Michel para ver si se integraría al nuevo melodrama que produce; El Amor Invencible.

Juan Osorio (Agencia México)

Compartiendo que la traba para su actuación era que ella ya tenía proyectos pactados para las fechas en que él la solicitaba.

Este argumento ya fue confirmado por la misma Anette Michel, aunque sin poder disimular sí sería o no protagonista, dio una gran metida de pata al revelarlo.

Anette Michel titubeó mucho cuando se le cuestionó sobre el papel protagónico, diciendo “este, no es, no es, bueno, es que no puedo hablar mucho del tema…”.

Dejando ver así, que si llegara a organizar su agenda con la de Juan Osorio, no sería ella la protagonista de la historia.

Asimismo, alabó el trabajo de Juan Osorio en los melodramas, “estoy contenta de trabajar con él, es un super profesional”.

¿Angelique Boyer será la protagonista de la nueva novela de Juan Osorio? Esto sabemos

Ahora que Anette Michel dejó ver que ella no será la protagonista de la novela de Juan Osorio, la segunda opción apunta a Angelique Boyer.

Angelique Boyer (Agencia México)

Incluso, Edén Dorantes, el reportero de famosos, cuestionó sobre el tema a Anette Michel y ella dijo “es una maravilla” y aplaudió el trabajo de la francesa como actriz.

“Que maravilla, bueno sería un placer, es una gran actriz”. Anette Michel, actriz.

Aunque Angelique Boyer no ha dado a conocer su posible participación, la imagen de la telenovela de Juan Osorio deja entrever que sí puede ser ella la protagonista.