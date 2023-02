Anel Noreña fue a la tumba de José José, pero sus hijos ni se aparecieron, mucho menos acudieron al homenaje en Clavería, Azcapotzalco.

El pasado 17 de febrero fue el cumpleaños de José José, quien habría celebrado 75 años de edad.

Su exesposa Anel Noreña aprovechó la importante fecha para acudir al panteón francés a visitar la tumba de José José y hacer una cápsula para el programa ‘Hoy’.

Sin embargo, los grandes ausentes fueron José Joel y Marysol Sosa, hijos mayores de José José.

Desde el año pasado se sabe que la familia de José José no se llevan bien y que Marysol Sosa no ha tenido contacto con su madre y hermano, por diferencia de ideas.

La colonia que vio nacer a José José lo celebró, pero solo con Anel Noreña

Durante un encuentro con De Primera Mano, Anel Noreña manifestó que no sabía si sus hijos acudirían a visitar la tumba de José José y trató de evadir el tema.

José Joel compartió un emotivo mensaje para su papá en redes sociales, pero aparentemente no habría acudido ni al panteón, ni su celebración en Azcapotzalco.

El ‘Principe de la canción’ era oriundo de la alcaldía Azcapotzalco y los vecinos de la colonia Clavería le realizaron un festejo en honor al cumpleaños del cantante.

José Joel, José José y Marysol Sosa (Agencia México)

El parque de ‘La China’ fue la sede del festejo de José José, donde se escucharon sus canciones y acudieron algunos de sus familiares.

Sin embargo, no acudieron los hijos de José José; la prima del interprete -María Luisa Ortiz- expresó que esperaba que se presentara en el festejo.

“Yo me imaginé que me los iba a encontrar aquí” dijo María Luisa Ortiz, quien cree que los hijos de José José no se enteraron del homenaje que le iban a realizar al cantante.

La prima de José José mencionó que desconoce si la familia del cantante viven una crisis, pues todo lo que sabía de ellos era por las revistas de espectáculos.

Los hijos de José José no conviven con la familia de su papá

Además del distanciamiento entre Marysol y José Joel, María Luisa Ortiz reveló que frecuenta muy poco a sus sobrinos.

“Es poquito lo que nos vemos y lo que nos frecuentamos”, contó la prima del cantante sobre sus sobrinos.

Desde la muerte de José José, se sabe que José Joel y Marysol Sosa no se llevan bien con su media hermana Sarita.

Ahora, Anel y José Joel no hablan con Marysol Sosa, incluso amenazó con cobrarle por el uso del nombre de José José.