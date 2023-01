A través de su Instagram, Andy Benavides, influencer de 36 años de edad, insultó a los empleados de una aerolínea por no dejarla subir al avión; cree que sobrevendieron el vuelo.

Una enojada Andy Benavides, comenzó a insultar a los trabajadores de una aerolínea luego de que se le negara el acceso.

Según relató Andy Benavides, la razón que le dieron para no dejarla subir al avión es que su bebé no estaba registrada para volar.

Sin embargo, la influencer explotó diciendo que “los pendejos no alcanzaron a registrarla” y aseguró que era más bien porque habían sobrevendido el vuelo.

Una vez más la influencer regiomontana Andy Benavides, ha explotado en las redes sociales; esta vez contra los empleados de una aerolínea.

Tal y como relató Andy Benavides, los empleados de la aerolínea no la dejaron abordar debido a la falta de registro de su hija la más chica, Aria de 2 años de edad.

Pero sin estar conforme a la explicación de los empleados de la aerolínea, Andy Benavides comenzó a insultarlos llamándolos “pendejos”.

Entre los reclamos de Andy Benavides, ella aseguró que tenían boletos de primera clase de la aerolínea, pero aún así le negaron el acceso.

“A los pendejos se les hizo fácil no dejarnos subir al vuelo. Los pendejos me están diciendo que a lo mejor fue mi culpa porque no se registró con anticipación la niña”

Andy Benavides