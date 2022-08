Andy Benavides espera a su cuarto hijo; así se enteraron sus hijas en la playa. La influencer regiomontana, dio a conocer que su familia se hace más grande.

Después de la polémica que vivió luego de que su suegro Octavio Leal Moncada recibió auto de formal prisión por homicidio, Andy Benavides de 35 años de edad compartió que se encuentra embarazada por cuarta vez.

Sus hijas Alía, Aria y Andy ya se enteraron que tendrán un nuevo hermanito o hermanita. Andy Benavides quiso hacer este momento muy especial para las pequeñas y por eso preparó una gran sorpresa.

Andy Benavides y su familia. (@andybenavides)

Andy Benavides comparte que está embarazada por cuarta ocasión

Tras los escándalos legales de su esposo y su suegro, se dio a conocer que Andy Benavides había perdido contratos con marcas de lujo. Pero la influencer había decidido dar vuelta a la página y ahora se encuentra muy feliz.

Andy Benavides sorprendió a sus seguidores al anunciar que nuevamente se encuentra embarazada. A través de un tierno video la influencer presumió que tendrá un cuarto bebé.

Con una fotografía de su ultrasonido, sus hijas Alía, Aria y Andy se enteraron que pronto tendrán a un nuevo hermanito o hermanita.

Andy Benavides quiso que sus hijas se enteraran de la llegada de su nuevo hermanito de una manera muy especial, por lo que les organizó un divertido día en la playa.

En ese momento, Andy Benavides les muestra el ultrasonido y les explica que el bebé número cuatro se encuentra en camino. Las tres niñas felicitaron a su mamá con un beso en su pancita.

“Baby number 4 on the way. Gracias, Dios, por una nueva bendición en nuestras vidas”, escribió Andy Benavides.

Para compartir este momento con sus seguidores, Andy Benavides escogió la canción de Emmanuel ‘Sentirme vivo’.

De esta manera su familia que formó con su esposo Octavio Leal Cavazos aumenta.

Su video de inmediato se hizo viral y mientras que algunos seguidores felicitaros a la pareja, otros señalaron que están buscando un varón ya que tienen tres hijas.

Hasta el momento se desconoce el sexo de bebé, pero se espera que Andy Benavides vaya compartiendo más detalles sobre su embarazo.

Andy Benavides cree que será otra niña

A través de sus Instagram Stories, Andy Benavides compartió más detalles sobre su embarazo y reveló que no le había contado a sus hijas porque no entienden bien lo que estaba pasando.

Pese a su esfuerzo por explicarles a sus hijas que tendrán un hermanito, Andy Benavides destacó que siguen sin poder entenderlo muy bien.

“A las niñas apenas les dije hasta hoy porque, aunque no lo entienden bien, todo repiten. Sentía que si les decía desde principio de verano iban a llegar con su miss de que ‘mamá tiene un bebé en su panza’” Andy Benavides

Andy Benavides señaló que ha tenido los mismos síntomas que sus embarazos anteriores por lo que cree que será otra niña. La influencer confesó que el embarazo lo notó en junio pasado, por lo que cree que el bebé nacerá en marzo de 2023.